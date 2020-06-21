Общество
Lenta.ruСобянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС. По словам столичного градоначальника, ресторанный бизнес достиг 65 процентов от уровня до пандемии.
Читать в источнике
Оценить123
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Футбол
Тульский «Арсенал» уступил «Спартаку»
Футболисты тульского "Арсенала" в 23-м туре чемпионата России уступили дома московскому "Спартаку" - 2:3.
Тульские Известия вчера в 12:41
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
Политика
Юрий Дудь назвал позором голосование по поправкам к Конституции
Примерно за час после публикации пост Дудя набрал 300 тысяч лайков.
Эхо Москвы 19 июня в 18:08
Общество
Названы причины, по которым могут запретить выезд за рубеж
Выезд за рубеж могут запретить, как правило, за долги и невыполнение требований неимущественного характера.
Online47.ru вчера в 20:17
Происшествия
Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Телеканал РЕН-ТВ показал видео c места, где нашли тело замурованного в бетон мальчика в Астраханской области.
РИА Новости 03:46
Происшествия
В протестующем американском городе произошла стрельба
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба.
Lenta.ru 04:32
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Плесецкие новости 19 июня в 03:00
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
RT на русском 03:15
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге
Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге.
РЕН ТВ 05:28
Происшествия
Просьба к Путину и реакция прокурора: скандал вокруг нефтебазы в Крыму
Вблизи Феодосии произошел разлив нефтепродуктов >> Поводом для начала проверки послужило опубликованное в СМИ и соцсетях обращение жителей села Ленино к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать "необходимое воздействие на представителей крымских властей", которые игнорируют указ главы республики.
РИА Новости Крым вчера в 08:37
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
Общество
В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 04:02
Космос
Космонавт Вагнер рассказал, как спят члены экипажа МКС
Находящийся на Международной космической станции космонавт отметил, что проблема сна в невесомости интересует многих и такой вопрос является одним из самых популярных.
REGNUM 04:59
Политика
Трамп попросил администрацию ограничить число тестов на коронавирус
Президент Дональд Трамп заявил, что попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку надежное тестирование выявляет слишком много случаев COVID-19.
Интерфакс 00:39
Политика
Путин оценил заявления Зеленского
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины.
Вести.Ru 04:39
Шоу-бизнес
Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
«Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новым фото герцога с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи перед днем рождения герцога», — говорится в подписи к кадру.
Пятый канал 05:23
Армия и оружие
Индия и Китай обменялись военнопленными
Как стало известно, сегодня (21 июня) Индия передала Китаю его военнослужащих, взятых в плен во время столкновений 15-16 июня на спорном участке границы в долине Галван в Восточном Ладакхе.
Журналистская правда 04:55
Армия и оружие
Египет выразил готовность ввести войска в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о готовности Каира самым решительным образом вмешаться в военный конфликт в Ливии, чтобы "защитить безопасность" своего западного соседа.
Газета.Ru 05:17
Политика
Посол назвал число находящихся в тюрьмах США граждан России
Москва, 20 июня 2020, 22:12 — REGNUM В Соединенных Штатах находятся около 100 граждан РФ, находящихся в заключении.
REGNUM вчера в 15:12
Происшествия
Водителя, устроившего страшное ДТП под Челябинском, отпустили
Водителя самосвала, устроившего ДТП с двумя погибшими на трассе М-5 «Урал», отпустили.
URA.Ru 05:01
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона заразилась коронавирусом, ее госпитализировали
Родные и близкие не понимают, где могла заразиться 69-летняя женщина.
RuNews24.ru 02:13
Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
Энергетика
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 02:59
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38