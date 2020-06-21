Общество

Lenta.ruLenta.ruСобянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС. По словам столичного градоначальника, ресторанный бизнес достиг 65 процентов от уровня до пандемии.
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Ресторанный бизнес в Москве после снятия ограничений заработал на 65% – Собянин

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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