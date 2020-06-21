Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС. По словам столичного градоначальника, ресторанный бизнес достиг 65 процентов от уровня до пандемии.

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