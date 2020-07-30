Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСобянин оценил потери Москвы от коронавируса в 500 млрд рублей

По словам мэра, в Москве остаются развернутыми для приема больных с коронавирусом около 6,5 тыс. больничных коек (в мае на пике их было 23 тыс.). По последним официальным данным, в Москве за сутки выявлено 678 новых заболевших.
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Собянин оценил потери Москвы от коронавируса в 500 млрд рублей

Коммерсантъ10:01

Собянин назвал нанесенный пандемией ущерб экономике Москвы

Известия09:54

Собянин заявил, что Москва потеряла из-за коронавируса более 500 млрд рублей

Газета.Ru09:49

Собянин назвал объём потерь бюджета Москвы из-за пандемии

RT на русском09:54

Собянин заявил о серьезном ударе по бюджету Москвы из-за коронавируса

РИА Новости09:46

Собянин назвал нанесенный по бюджету Москвы ущерб от COVID-19

Экономика сегодня09:27

Новости на «России 24». Собянин: на комплекс мер по поддержке столичного бизнеса запланированы 85 миллиардов рублей

Вести.Ru10:32
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Общество

Росавиацию попросили запретить продавать билеты в закрытые страны

Зотов попросил Росавиацию проверить жалобы и запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми закрыто.
ИА Красная Весна 09:26
1
Финансы

Международные резервы России выросли за неделю на $8,7 млрд

«Международные резервы по состоянию на 24 июля составили $582,7 млрд», — отмечается в сообщении. За неделю они увеличились на $8,7 млрд.
Известия 09:58
11
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
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Политика

Москва официально объяснила цель задержанных в Белоруссии россиян

Задержанные в Белоруссии россияне, которых Минск считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, следовали в третью страну.
Lenta.ru 10:27
12
Общество

В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции

Члены американского сената обнародовали доклад, в котором говорится, что российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы использовали индустрию искусства для обхода санкций со стороны Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 17:32
270
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
274
Происшествия

Суд продлил до 22 января срок домашнего ареста Михаилу Ефремову

Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом, на срок до 22 января 2021 года.
ТАСС 09:20
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Общество

Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ

Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
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Гаджеты

Sapphire выпустила сравнительно доступную Radeon RX 5700 XT Pulse BE

Что интересно, в отличие от вышедшей ранее Radeon RX 5600 XT Pulse BE, компания Sapphire сохранила оригинальные размеры Radeon RX 5700 XT Pulse у модели BE.
3DNews 09:13
Футбол

Тульский «Арсенал» ведет переговоры с Панченко

Bookmaker-ratings.ru 09:16
Политика

Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией

Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:56
222
Политика

Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
71
Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
5
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
1,3K
Общество

Раскрыты зарплаты ведущих и других участников шоу «Дом-2»

Самые яркие участники "Дома-2" зарабатывают от 70 до 150 тысяч рублей. versiya.info Маргарита Ларченко (бывшая участница проекта) рассказала, что её зарплата была около 100 тысяч рублей, в районе 95 тысяч.
SM News 04:23
5
Общество

Собянин пообещал совершенствовать систему дистанционного обучения

Москва активно работала над созданием системы для дистанционного обучения, этот инструмент будет совершенствоваться с каждым годом, заявил мэр Сергей Собянин.
РИА Новости 09:53
Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
26
Шоу-бизнес

Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей

В своем Инстаграм Настя поделились с подписчиками новостью о покупке роскошного автомобиля Lamborghini Aventador в цвете металлик с желтыми полосками, стоимость которого составляет минимум 19 млн рублей.
Evo-rus.com 03:59
53
Футбол

На президента ФИФА Инфантино завели уголовное дело

Специальный прокурор Швейцарии возбудил уголовное дело на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщил журналист Роб Харрис в Twitter.
Газета.Ru 09:10
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2K
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
1K
Футбол

Марко Ройс выбыл на неопределенный срок из-за воспаления в мышцах

Пресс-служба "Боруссии" объявила, что капитан команды Марко Ройс выбыл на неопределенный срок из-за травмы.
Soccer.ru 08:36
Футбол

«Зенит» потерял три позиции в списке самых дорогих футбольных брендов

Российские клубы представлены в этом рейтинге лишь петербургским «Зенитом», но и сине-бело-голубые потеряли в этом списке сразу три позиции за год, опустившись с 46-го места на 49-е.
Петербургский дневник вчера в 23:23
Общество

СК завел дело против проголосовавшей несколько раз в Израиле россиянки

В Москве возбудили уголовное дело после того, как одной из избирательниц, имеющей двойное гражданство, удалось трижды получить бюллетени во время голосования по поправкам к Конституции.
РБК 10:28
53
Здоровье

В Тверской области обновлен автопарк скорой помощи и МЧС

Tverigrad.ru 08:02
1
Общество

На Ставрополье к 2025 году обновят 582 медорганизации

Глава краевого минздрава подчеркнул, что до 2025 года в регионе проведут ремонт и приобретут новое оборудование в 582 медорганизациях.
Ставропольская правда 04:37
3
Футбол

Суркис ответил недовольным фанатам киевского «Динамо»

Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис предложил активным фанатам клуба прекратить акции протеста против назначения Мирча Луческу.
ГЛАС.RU 08:47
Происшествия

В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке

Известия 03:37
256
Общество

В России определили срок гибели коронавируса COVID-19 в воде

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что коронавирус в течение 24 часов погибает в воде, которая имеет комнатную температуру.
МедиаПоток 01:01
715
Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
1,2K
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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