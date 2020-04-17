Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСобянин назвал сценарий коронавируса в Москве не самым плохим

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что столица идет "не по самому плохому сценарию" в пандемии коронавируса. Он отметил, что это с учетом тех мероприятий, которые власти проводят в Москве по ограничению движения и самоизоляции.
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В Москве дополнительно введут 4 тыс коек для больных COVID-19 – Собянин

Москва 2410:58

Собянин заявил о появившемся «запасе прочности» медсистемы Москвы

РБК10:36

Собянин оценил ситуацию с распространением коронавируса в Москве

РИА Новости10:08

Собянин отметил, что Москва идет не по самому плохому сценарию по коронавирусу

Интерфакс10:15

Собянин: в Москве сложилась непростая ситуация с коронавирусом

ТВ Центр10:06

Четыре тысячи дополнительных коек для больных COVID-19 введут в Москве

Вечерняя Москва10:53

Собянин: В Москве с понедельника введут дополнительно 4 тыс. коек для больных коронавирусом

Агентство Москва10:31
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 20:14, Ашберн
Общество

Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
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Кино

Ubisoft снимет фильм о пожилых киберспортсменах

Французская компания-разработчик Ubisoft запустила в производство фильм, который расскажет о пожилых киберспортсменах.
News.ru 08:42
Политика

Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США

Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
Авто

GM-АвтоВАЗ получила новое название

Продажа Niva перешла к дилерам АвтоВАЗа, а в 2020 году внедорожник получит новый шильдик и переживет рестайлинг .
Авторамблер вчера в 04:26
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Армия и оружие

В России начали работы по созданию нового фронтового истребителя

Российские авиаконструкторы начали работу по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех), 16 апреля сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 02:39
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Армия и оружие

США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35

Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
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Общество

Швецию вывозит кривая заболеваемости

Страна упорно не собирается вводить жесткие карантинные меры В Швеции от коронавируса умерло уже больше 1,3 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 18:03
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Культура

Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса

Kinonews.ru 16:39
Экономика

Бизнесу предоставят безвозмездную финансовую помощь на выплату зарплат

Предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от распространения коронавируса, получат безвозмездную финансовую поддержку для выплат зарплат сотрудникам, передают РИА Новости заявление Президента РФ Владимира Путина во время видеосовещания с членами Правительства.
Агробук вчера в 04:52
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Шоу-бизнес

Стас Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

Что происходит 08:24
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Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
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Политика

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
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Политика

Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани

Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru 17:29
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Общество

Генсек ООН призвал к коалиции для разработки вакцины против COVID-19

К созданию глобальной коалиции для разработки вакцины против коронавируса призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РЕН ТВ 18:35
Общество

Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
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Шоу-бизнес

В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной

В клинике рассказали о прогрессе в лечении народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает издание StarHit.
Lenta.ru 09:24
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Политика

Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом

Коронавирус нового типа выявлен у командующего Национальной гвардией Украины генерала-лейтенанта Николая Балана.
Газета.Ru 15:36
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
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Футбол

«Барселона» готова продать всех, кроме Месси, тер Стегена и Де Йонга

В трансферные сделки могут быть включены все игроки сине-гранатовых, за исключением Месси, тер Стегена и Де Йонга.
Вести.Ru 14:52
Космос

Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета

Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM вчера в 05:00
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Политика

В России испытывают пять препаратов от коронавируса

В России проходят испытания пять препаратов, которыми можно будет вылечить коронавирусную инфекцию.
ГТРК Марий Эл 11:30
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Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
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Происшествия

В Ингушетии пропала четырёхлетняя девочка

В станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером 17 апреля пропала четырёхлетняя девочка.
RT на русском 19:56
Общество

Врач рассказал, способствует ли баня профилактике коронавируса

Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал, способствует ли посещение бани профилактике новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 19:44
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У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой

Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр

Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета 01:40
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Наука

Новый индекс указал на наиболее важные виды морской мегафауны

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, авторы предложили новый индекс FUSE, который позволит точнее учесть экологические функции морских видов и расставить приоритеты в их охране.
N+1 15:08
Музыка

Группа «Сплин» даст онлайн-концерт

Inc-news.ru 15 апреля в 15:32
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Культура

Тесты на коронавирус сдадут участники шоу «Голос. Дети»

Участники мероприятия, не попадающие в кадр, обязаны надеть перчатки и маски. Каждые 3 часа на съемках будет проводиться дезинфекция.
Live24 вчера в 04:47
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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