Коронавирус
Московский КомсомолецСобянин назвал сценарий коронавируса в Москве не самым плохим
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что столица идет "не по самому плохому сценарию" в пандемии коронавируса. Он отметил, что это с учетом тех мероприятий, которые власти проводят в Москве по ограничению движения и самоизоляции.
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Общество
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
Кино
Ubisoft снимет фильм о пожилых киберспортсменах
Французская компания-разработчик Ubisoft запустила в производство фильм, который расскажет о пожилых киберспортсменах.
News.ru 08:42
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
Авто
GM-АвтоВАЗ получила новое название
Продажа Niva перешла к дилерам АвтоВАЗа, а в 2020 году внедорожник получит новый шильдик и переживет рестайлинг .
Авторамблер вчера в 04:26
Армия и оружие
В России начали работы по созданию нового фронтового истребителя
Российские авиаконструкторы начали работу по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех), 16 апреля сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 02:39
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
Общество
Швецию вывозит кривая заболеваемости
Страна упорно не собирается вводить жесткие карантинные меры В Швеции от коронавируса умерло уже больше 1,3 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Культура
Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса
Kinonews.ru 16:39
Экономика
Бизнесу предоставят безвозмездную финансовую помощь на выплату зарплат
Предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от распространения коронавируса, получат безвозмездную финансовую поддержку для выплат зарплат сотрудникам, передают РИА Новости заявление Президента РФ Владимира Путина во время видеосовещания с членами Правительства.
Агробук вчера в 04:52
Шоу-бизнес
Стас Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»
Что происходит 08:24
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Политика
Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
Политика
Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани
Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru 17:29
Общество
Генсек ООН призвал к коалиции для разработки вакцины против COVID-19
К созданию глобальной коалиции для разработки вакцины против коронавируса призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РЕН ТВ 18:35
Общество
Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса
Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
Шоу-бизнес
В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной
В клинике рассказали о прогрессе в лечении народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает издание StarHit.
Lenta.ru 09:24
Политика
Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом
Коронавирус нового типа выявлен у командующего Национальной гвардией Украины генерала-лейтенанта Николая Балана.
Газета.Ru 15:36
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Футбол
«Барселона» готова продать всех, кроме Месси, тер Стегена и Де Йонга
В трансферные сделки могут быть включены все игроки сине-гранатовых, за исключением Месси, тер Стегена и Де Йонга.
Вести.Ru 14:52
Космос
Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM вчера в 05:00
Политика
В России испытывают пять препаратов от коронавируса
В России проходят испытания пять препаратов, которыми можно будет вылечить коронавирусную инфекцию.
ГТРК Марий Эл 11:30
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Происшествия
В Ингушетии пропала четырёхлетняя девочка
В станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером 17 апреля пропала четырёхлетняя девочка.
RT на русском 19:56
Общество
Врач рассказал, способствует ли баня профилактике коронавируса
Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал, способствует ли посещение бани профилактике новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 19:44
Шоу-бизнес
У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой
Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр
Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета 01:40
Наука
Новый индекс указал на наиболее важные виды морской мегафауны
В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, авторы предложили новый индекс FUSE, который позволит точнее учесть экологические функции морских видов и расставить приоритеты в их охране.
N+1 15:08
Музыка
Группа «Сплин» даст онлайн-концерт
Inc-news.ru 15 апреля в 15:32
Культура
Тесты на коронавирус сдадут участники шоу «Голос. Дети»
Участники мероприятия, не попадающие в кадр, обязаны надеть перчатки и маски. Каждые 3 часа на съемках будет проводиться дезинфекция.
Live24 вчера в 04:47
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14