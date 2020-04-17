Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что столица идет "не по самому плохому сценарию" в пандемии коронавируса. Он отметил, что это с учетом тех мероприятий, которые власти проводят в Москве по ограничению движения и самоизоляции.

Собянин назвал сценарий коронавируса в Москве не самым плохим

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