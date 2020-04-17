Коронавирус
ИзвестияСобянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля. При этом он подчеркнул, что борьба с COVID-19 всё же идет не по самому плохому сценарию. «В настоящее время 13 тыс. больничных коек уже принимает пациентов в боевом режиме», — сообщил Собянин.
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Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Авто
Производитель Chevrolet Niva получил новое название
Как сообщает ресурс "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу отечественной компании, новое "имя" полностью отражает принадлежность предприятия к Группе "АвтоВАЗ".
Новые автомобили вчера в 06:35
Космос
Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном
Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн.
РИА Новости вчера в 21:04
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле
В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице.
Газета.Ru 11:03
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл секрет «Секрета на миллион». Правда или хайп?
По словам Садальского, шоу Леры Кудрявцевой, идущее на НТВ, является постановочным, актеры заранее знают, какие каверзные и скандальные вопросы им достанутся, так что они только инсценируют спонтанные реакции, а некоторые моменты и вовсе напоминают «творческие задания».
REGNUM 11:03
Происшествия
Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом
Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 15 апреля в 09:31
Общество
Жителям Японии раздадут по 100 тысяч иен из-за пандемии коронавируса
Правительство Японии раздаст жителям по 100 тысяч иен (926 долларов США) в качестве меры поддержки из-за ситуации с распространением коронавируса, пишет Bloomberg.
Общественное телевидение России 05:10
Политика
Совет Федерации упростил иностранцам получение гражданства РФ
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев отметил, закон упрощает получение российского гражданства иностранцами.
Вестник Кавказа 09:48
Здоровье
Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1,2 тысячи после пересчета
Число жертв выросло на 1290 — до 3869 человек. Число случаев заражения выросло на 325 — до 50 333.
НТВ 03:13
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
Республика Татарстан вчера в 11:11
Наука
Частота инфекционных заболеваний может указывать на развитие рака
В течение этого года показатели в группе с опухолью были выше, чем в контрольной группе, на 18 процентов для гриппа, на 46,1 процента для гастроэнтерита, на 232,1 процента для гепатита и на 135,9 процента для пневмонии.У отдельных лиц из группы с диагностированным раком с каждым годом вероятность заражения возрастала.
Машины и Механизмы 09:17
Политика
Президент отреагировал на жалобы владимирского губернатора
Владимир Путин прокомментировал отчет губернатора Владимирской области Владимира Сипягина о мерах по борьбе с коронавирусом в регионе.
Профиль 12:14
Политика
Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы
Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов.
Ведомости 10:40
Политика
Лукашенко ответил на коронавирусную критику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критику в свой адрес по поводу неэффективных мер по борьбе с коронавирусом.
Вести.Ru 08:55
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост заболевших коронавирусом
В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 07:59
Кино
Умерла звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
ИА InterMedia 06:42
Политика
Столице ЛНР присвоили второе название
Луганск, 17 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Луганск получил второе название. Соответствующий указ подписал 16 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник.
REGNUM 06:08
Общество
Строительство инфекционной больницы в Новой Москве завершено
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Новой Москве завершилось за месяц.
RT на русском 10:44
Общество
Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля
Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:51
Кино
Скончался звезда фильма «Рэмбо: Первая кровь» Брайан Деннехи
Актер из фильма "Рэмбо: Первая кровь" и двукратный обладатель театральной премии "Тони" Брайан Деннехи скончался в возрасте 81 года.
Газета.Ru 05:07
Политика
Разведка США предупреждала НАТО о коронавирусе в ноябре
Разведка США предупредила НАТО и Израиль о распространении коронавируса еще в ноябре 2019 года, хотя Китай сообщил о вспышке только в конце декабря, пишет 16 апреля The Times of Israel.
Известия вчера в 21:15
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Общество
Губернатор вводит пропускной режим в Саратовской области
На территории Саратовской области с 20 апреля вводится пропускной режим.
АиФ Саратов 06:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как выглядит после дня рождения
Певица Алла Пугачева показала первое после празднования 71-летия селфи.
Газета.Ru вчера в 04:14
Здоровье
В Петербурге почти 140 медиков лежат в больнице с COVID-19
Ранее о более чем ста заболевших медработниках сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга Напомним, по данным на 16 апреля трое врачей, заболевших COVID-19, находились в реанимации больницы им. С. П. Боткина.
REGNUM 12:22