Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
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Ситуация по коронавирусу в Москве хорошая с точки зрения стабильности, но проблема останется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" в воскресенье.В источнике
Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости — с одной стороны. А с другой стороны, около 700 человек мы выявляем каждый день и от 300 до 400 человек госпитализируются.
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