Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация по коронавирусу в Москве хорошая с точки зрения стабильности, но проблема останется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" в воскресенье.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости — с одной стороны. А с другой стороны, около 700 человек мы выявляем каждый день и от 300 до 400 человек госпитализируются.
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Московский Комсомолец01:41
РИА Новости

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

РИА Новости01:46
ТАСС

Собянин назвал ситуацию с распространением коронавируса в Москве по-хорошему стабильной

ТАСС01:46
Интерфакс

Собянин заявил, что коронавирус в Москве не отступает

Интерфакс01:46
Москва 24

Собянин назвал хорошей ситуацию с распространением COVID-19 в Москве

Москва 2402:00
Агентство Москва

Сергей Собянин: До массовой вакцинации от коронавируса необходимо соблюдать меры предосторожности

Агентство Москва01:37
Вечерняя Москва

Сергей Собянин положительно оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Вечерняя Москва01:28

Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным
ИА Красная Веснавчера в 10:02
12

WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новости00:50
5

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
2

Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 73 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 166 пациентов, пять носителей коронавируса скончались, во всех 5 летальных исходах COVID-19 не стал причиной смерти.
Kursk.comвчера в 02:40
964

Роналдо высказался о Неймаре и Месси

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо оценил шансы форварда «ПСЖ» Неймара быть признан лучшим футболистом в мире, а также прокомментировал слухи о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны».
Матч ТВ20:53

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
697

Силовики рассказали о всех перемещениях Навального в Томске поминутно

Все мероприятия, которые посетил Навальный за время своего пребывания в Томске и Новосибирске, контролировались силовыми структурами, благодаря чему у силовиков есть полная информация, с кем встречался блогер и в какие места ходил.
НДН.инфо21 августа в 16:22
91

Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 08:08
633

Танцоры Заполярья могут принять участие в конкурсе хореографии

Танцевальные коллективы современного, эстрадного танца, отдельные исполнители из Мурманской области могут подать заявки на участие в конкурсе хореографии «Танцевальный контакт».
Вечерний Мурмансквчера в 10:13

Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
1,2K