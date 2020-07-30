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Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
В ближайшие недели, на мой взгляд, будет продолжаться такая же активность, как и в предыдущем месяце. Мы будем находиться в коридоре вновь выявленных случаев в коридоре 650 до 700, плюс-минус 50
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Интерфакс

Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снижаться не будет

Интерфакс09:36
Вечерняя Москва

Сергей Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Вечерняя Москва09:32
Вести.Ru

Собянин: ухода в ноль по заболеваемости COVID-19 в Москве не будет

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Собянин: Число вновь выявленных пациентов с COVID-19 будет оставаться прежним в ближайшее время

Агентство Москва09:18
РБК

Собянин предупредил, что заболеваемость COVID в Москве не будет снижаться

РБК09:18
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Собянин пока не ждет снижения суточной забоваемости COVID-19 в Москве

РИА Новости09:41
Москва 24

Собянин: снижение суточной заболеваемости COVID-19 в Москве в ближайшее время маловероятно

Москва 2409:27

Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года

Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года
РИА Новости09:26
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Крашенинников ожидает поправок к закону о правительстве в начале осени

Глава думского комитета по законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что поправки в федеральный конституционный закон о правительстве будут внесены в Госдуму в начале осенней сессии.
Коммерсантъ07:51
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