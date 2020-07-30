Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.В источнике
В ближайшие недели, на мой взгляд, будет продолжаться такая же активность, как и в предыдущем месяце. Мы будем находиться в коридоре вновь выявленных случаев в коридоре 650 до 700, плюс-минус 50
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