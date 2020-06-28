Многие даже потирали ручки, говорили: „Вот смотрите! Преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет“. Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх.

Ситуация с распространением коронавируса в Москве после отмены ограничений не ухудшилась, считает мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Собянин оценил ситуацию в Москве после отмены ограничений

Политика Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной. 279

Общество В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом. 44

Авто Компания Skoda представила битопливную версию новой Octavia Новая Skoda Octavia, который до конца этого года появится и в России, получила сверхэкономичную версию G-Tec. 1

Происшествия Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков. 20

Общество Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом"). 30

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Общество Политика США сделала китайский юань привлекательнее доллара Владимир Васильев отмечает, что сегодня ФРС США утратила свою независимость и полностью подчиняется настроениям действующего президента Дональда Трампа. 43

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Экономика Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации. 5

Политика Кремль ответил на протесты Японии из-за геологоразведки у Курил Сенатор Косачев: Ответа Японии на призыв «захватить» Южные Курилы не будет Япония направила России представление из-за геологических исследований у островов Курильской гряды Хабомаи, Итуруп, Шикотан и Кунашир, на которые претендует Токио. 859