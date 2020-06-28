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Lenta.ruLenta.ruСобянин оценил ситуацию в Москве после отмены ограничений

Ситуация с распространением коронавируса в Москве после отмены ограничений не ухудшилась, считает мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Сергей Собянин
Многие даже потирали ручки, говорили: „Вот смотрите! Преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет“. Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРидус 02:33

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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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