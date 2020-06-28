Опасность новой вспышки коронавируса в Москве после снятия ряда ограничений миновала. Об этом в интервью "России 1" заявил мэр Сергей Собянин.

Собянин оценил ситуацию в Москве после снятия ограничений

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