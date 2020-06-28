Коронавирус
Российская газетаСобянин оценил ситуацию в Москве после снятия ограничений
Опасность новой вспышки коронавируса в Москве после снятия ряда ограничений миновала. Об этом в интервью "России 1" заявил мэр Сергей Собянин.
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Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
Российская газета вчера в 13:38
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
В Крыму за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
Тридцать пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, из них двадцать восемь - строители одной рабочей площадки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:18
Общество
В России за сутки выявлено 6 791 новый случай коронавируса
За последние сутки в РФ коронавирусная инфекция нового типа выявлена еще у 6 791 человека, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:48
Общество
В России с начала пандемии от коронавируса умерли более 9 тыс. человек
За сутки в России в результате заражения коронавирусом умерли еще 104 человека.
РБК 03:54
Общество
В Москве в воскресенье ожидается гроза и до +28°С
В Москве и Подмосковье в воскресенье, 28 июня, ожидается до +28°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.
Газета.Ru 00:22
Политика
ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной
Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com вчера в 01:46
Шоу-бизнес
Куда пропала исполнительница хита «Мальчик мой» Светлана Владимирская
Звезда Светланы Владимирской взошла в начале 90-х, когда она исполнила два хита «Мальчик мой» и «Дави на газ».
StarHit.ru вчера в 13:00
Общество
Кабмин предоставит субсидии банкам для льготных автокредитов семьям с детьми и медикам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидиях банкам, которые предоставляют льготные автокредиты со скидкой от 10 до 25% семьям с детьми, а также медицинским работникам.
ТАСС 03:32
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК 26 июня в 14:38
Происшествия
Киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после аварии
Известная киргизская певица и блогер Асель Кадырбекова после попадания в аварию впала в кому, сообщает Sputnik-Кыргызстан.
Газета.Ru 02:21
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
Политика
Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу
Известия вчера в 21:08
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 55 случаев коронавируса
В Пермском крае за предыдущие сутки выявили еще 55 случаев заражения коронавирусом.
Рифей-Пермь вчера в 03:54
Общество
В Югре выявлено 285 новых случаев заболевания коронавирусом
Всего в округе выявлено 285 новых случаев. Однако количество больных коронавирусом в Сургуте идет на спад.
ИА СИА-Пресс 03:10
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
Здоровье
Ещё 78 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3831 человек, в том числе 384 ребенка до 17 лет включительно.
Катунь 24 01:55
Происшествия
В пансионате в Тюменской области выявили очаг коронавируса
Очаг коронавирусной инфекции выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области.
ТАСС вчера в 11:43
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
Известия вчера в 22:08
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском вчера в 01:16
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Здоровье
Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
Газета.Ru 02:41
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости вчера в 11:29
Наука
Дети легче переносят коронавирус из-за особенностей иммунной системы
Оказалось, что 19% пациентов переносили болезнь бессимптомно из-за особенностей иммунной системы.
OAnews 01:17
Политика
Власти США отказались комментировать статью NYT о России и Афганистане
Напомним, 26 июня в газете The New York Times была опубликована статья, в которой утверждалось, что одно из подразделений военной разведки России якобы предлагало боевикам радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане.
ИА Красная Весна вчера в 17:03
Общество
Парки, скверы и летние кафе откроют в Петербурге
В Санкт-Петербурге снова откроются парки и скверы, детские и спортивные площадки, а также летние кафе и зоопарк, сообщает официальный сайт администрации города.
Газета.Ru вчера в 20:14
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07