Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСобянин оценил ситуацию в Москве после снятия ограничений

Опасность новой вспышки коронавируса в Москве после снятия ряда ограничений миновала. Об этом в интервью "России 1" заявил мэр Сергей Собянин.
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Все пики позади: Собянин оценил ситуацию после очередного снятия ограничений в Москве

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Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом после снятия ограничений улучшается

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Решение о снятии ограничений в Москве из-за COVID-19 было своевременным – Собянин

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Собянин не увидел «ничего ужасного» после отмены ограничений в Москве

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Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»

Российская газета вчера в 13:38
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Общество

В Крыму за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

Тридцать пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, из них двадцать восемь - строители одной рабочей площадки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:18
21
Общество

В России за сутки выявлено 6 791 новый случай коронавируса

За последние сутки в РФ коронавирусная инфекция нового типа выявлена еще у 6 791 человека, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:48
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Общество

В России с начала пандемии от коронавируса умерли более 9 тыс. человек

За сутки в России в результате заражения коронавирусом умерли еще 104 человека.
РБК 03:54
Общество

В Москве в воскресенье ожидается гроза и до +28°С

В Москве и Подмосковье в воскресенье, 28 июня, ожидается до +28°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.
Газета.Ru 00:22
Политика

ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной

Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com вчера в 01:46
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Шоу-бизнес

Куда пропала исполнительница хита «Мальчик мой» Светлана Владимирская

Звезда Светланы Владимирской взошла в начале 90-х, когда она исполнила два хита «Мальчик мой» и «Дави на газ».
StarHit.ru вчера в 13:00
Общество

Кабмин предоставит субсидии банкам для льготных автокредитов семьям с детьми и медикам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидиях банкам, которые предоставляют льготные автокредиты со скидкой от 10 до 25% семьям с детьми, а также медицинским работникам.
ТАСС 03:32
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 26 июня в 14:38
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Происшествия

Киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после аварии

Известная киргизская певица и блогер Асель Кадырбекова после попадания в аварию впала в кому, сообщает Sputnik-Кыргызстан.
Газета.Ru 02:21
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Происшествия

На территории Вологодской области зафиксировали смерч

Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
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Политика

Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

Известия вчера в 21:08
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 55 случаев коронавируса

В Пермском крае за предыдущие сутки выявили еще 55 случаев заражения коронавирусом.
Рифей-Пермь вчера в 03:54
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Общество

В Югре выявлено 285 новых случаев заболевания коронавирусом

Всего в округе выявлено 285 новых случаев. Однако количество больных коронавирусом в Сургуте идет на спад.
ИА СИА-Пресс 03:10
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Здоровье

209 человек в Свердловской области заболели коронавирусом за сутки

Kursk.com 04:00
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Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
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Здоровье

Ещё 78 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3831 человек, в том числе 384 ребенка до 17 лет включительно.
Катунь 24 01:55
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Происшествия

В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики

Вести.Ru 03:58
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Происшествия

В пансионате в Тюменской области выявили очаг коронавируса

Очаг коронавирусной инфекции выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области.
ТАСС вчера в 11:43
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Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

Известия вчера в 22:08
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском вчера в 01:16
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников

Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
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Здоровье

Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение

Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
Газета.Ru 02:41
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 11:29
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Наука

Дети легче переносят коронавирус из-за особенностей иммунной системы

Оказалось, что 19% пациентов переносили болезнь бессимптомно из-за особенностей иммунной системы.
OAnews 01:17
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Политика

Власти США отказались комментировать статью NYT о России и Афганистане

Напомним, 26 июня в газете The New York Times была опубликована статья, в которой утверждалось, что одно из подразделений военной разведки России якобы предлагало боевикам радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане.
ИА Красная Весна вчера в 17:03
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Общество

Парки, скверы и летние кафе откроют в Петербурге

В Санкт-Петербурге снова откроются парки и скверы, детские и спортивные площадки, а также летние кафе и зоопарк, сообщает официальный сайт администрации города.
Газета.Ru вчера в 20:14
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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