Собянин оценил слухи о следующем карантине из-за коронавируса в Москве
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Собянин оценил слухи о следующем карантине из-за коронавируса в Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ призвал «фильтровать» информацию и не верить слухам о новом карантине в столице из-за распространения коронавирусной инфекции.В источнике
Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью.
С чего всё началось
Собянин призвал фильтровать слухи о новом карантине в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» призвал москвичей быть более оптимистичными и не верить слухам о планах нового карантина в городе из-за коронавируса.
НТВ05:00
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