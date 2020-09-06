Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

Собянин оценил слухи о следующем карантине из-за коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ призвал «фильтровать» информацию и не верить слухам о новом карантине в столице из-за распространения коронавирусной инфекции.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью.
С чего всё началось
НТВ

Собянин призвал фильтровать слухи о новом карантине в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» призвал москвичей быть более оптимистичными и не верить слухам о планах нового карантина в городе из-за коронавируса.
НТВ05:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Собянин прокомментировал сообщения о возможном карантине в Москве

РИА Новости05:47
Газета.Ru

Собянин оценил слухи об очередном карантине в Москве

Газета.Ru05:45
Москва 24

Собянин призвал фильтровать поток слухов о COVID-19 и жить реальной жизнью

Москва 2405:19
RT на русском

Собянин оценил слухи о следующем карантине из-за коронавируса в Москве

RT на русском05:25
ТАСС

Собянин призвал не верить слухам о коронавирусе

ТАСС05:20
Коммерсантъ

Собянин о новом карантине: возникнет критическая ситуация — будем реагировать

Коммерсантъ05:44
НТВ

Собянин призвал фильтровать слухи о новом карантине в Москве

НТВ05:00

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
2

Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Россия призывает власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском05:06
657

О неуязвимости России перед лицом санкций заявили в Германии

Во время экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, Россия смогла ощутимо нарастить свои валютные резервы,сделавшие страну неуязвимой перед западными санкциями, сообщает немецкое издание Die Welt.
Live24вчера в 02:39
1,1K

Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на 4 тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
7

Киркоров и Брежнева выступят на свадьбе внучки олигарха в Челябинске

На празднике выступят певец Филипп Киркоров, певица Вера Брежнева, юморист Семён Слепаков, а также телеведущая Первого канала Алла Михеева и блогер Наталья Краснова, которые будут ведущими свадьбы.
News.ruвчера в 03:21
13

В ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией

Государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русском4 сентября в 11:48
49