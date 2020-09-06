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RT на русском
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Собянин оценил слухи о следующем карантине из-за коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ призвал «фильтровать» информацию и не верить слухам о новом карантине в столице из-за распространения коронавирусной инфекции.В источнике
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РБК

Собянин оценил готовность Москвы к критическому сценарию по коронавирусу

РБК06:31
ТАСС

Собянин призвал фильтровать «поток слухов» о новом карантине в Москве

ТАСС06:10
Москва 24

Собянин призвал фильтровать поток слухов о COVID-19 и жить реальной жизнью

Москва 2405:19
RT на русском

Собянин оценил перспективы введения карантина в Москве из-за COVID-19

RT на русском06:58
РИА Новости

Собянин прокомментировал сообщения о возможном карантине в Москве

РИА Новости05:47
РИАМО

Собянин призвал не верить слухам о новом карантине

РИАМО05:59
НТВ

Собянин призвал фильтровать слухи о новом карантине в Москве

НТВ05:00

Как руководство Армении отвлекает население от экономических проблем

Глава правительства Армении Никол Пашинян 29 августа 2020 года прилетел в Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), где провел встречу с местным военным руководством.
Lenta.ruвчера в 13:30
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Как изменится энергетический рынок после пандемии

Говорить о конце эры углеводородов пока рано, для развивающихся экономик Индии, Китая, других стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) и Латинской Америки традиционная энергетика существенное подспорье для экономического роста, сказал в интервью "РГ" заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Российская газетавчера в 22:00

«Рено» сменит название на «Альпин» в 2021 году

Full Press Release: https://t.co/UVTCnWrakN #AlpineF1Team pic.twitter.com/PjExAaorS7 — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) September 6, 2020 Ранее «Рено» объявила о реорганизации структуры концерна и нынешний директор гоночной команды Сириль Абитебуль был назначен главной подразделения «Альпина».
Спорт-Экспресс05:20

Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известиявчера в 17:25
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