Собянин оценил слухи о следующем карантине из-за коронавируса в Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ призвал «фильтровать» информацию и не верить слухам о новом карантине в столице из-за распространения коронавирусной инфекции.В источнике
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