с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин в программе на телеканале «Россия 1» 19 мая оценил возможность скорого открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.

Общество Военнослужащие ЦВО развернули мобильный госпиталь в Красноярском крае Военнослужащие сводного отряда Минобороны для оказания помощи в предотвращении коронвирусной инфекции в Северо-Енисейском районе Красноярского края развернули полевой госпиталь. 1

Общество Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте». 51

Кино Исполнительница роли Бэтвумен покинула проект после одного сезона Исполнительница главной роли в «Бэтвумен» Руби Роуз внезапно покинула проект после одного сезона.

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 1,1K

Хоккей «Металлург» продлит контракт с Мозякиным Магнитогорский "Металлург" продлит контракт с форвардом Сергеем Мозякиным, передает РИА "Новости".

Культура Состав жюри литературной премии «Дальний Восток» объявят 19 мая Советник президента РФ Владимир Толстой и заместитель полпреда в ДФО Григорий Куранов 19 мая расскажут об особенностях прохождения конкурса на соискание литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева.

Политика Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook. 51

Общество Путин призвал оценить действия властей в период эпидемии Президент России Владимир Путин во время совещания по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы призвал оценить действия властей в период эпидемии коронавируса, сообщает телеканал "Россия 24". 33

Политика Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли. 46

Политика Австрия раскритиковала план Меркель и Макрона по оказанию помощи ЕС Канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал предложенную президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель программу финансовой помощи странам ЕС, пишет Die Welt.

Общество Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России. 35

Общество В Иркутской области у 163 вахтовиков выявили коронавирус Уже 163 случая заражения коронавирусом выявлено у вахтовиков подрядных организаций Иркутской нефтяной компании (ИНК), один из них с запущенной формой COVID-19 скончался, сообщил РИА Новости представитель администрации Усть-Кутского района Иркутской области. 13