с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.

Игры Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia На PS4 цены следующие: Трилогия Mafia — 3999 рублей Ремейк Mafia — пока не стартовали, но предположительно 2999 рублей Ремастер Mafia II — 1999 рублей Полное издание Mafia III — 1999 рублей. 39

Экономика Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции. 15

Общество Владимир Путин проводит совещание с министрами и губернаторами Сегодня, 19 мая, Президент России в режиме видеоконференции проводит совещание с руководителями министерств и ведомств, а также с главами регионов. 57

Общество Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм «По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости». 2,7K

Общество 11 новых случаев коронавируса выявлено в Курганской области В Курганской области зарегистрировано 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Таковы данные на понедельник, 18 мая.

Армия и оружие США запретили Ирану приближаться к своим кораблям в Персидском заливе Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в пресс-службе Пятого флота ВМС США сообщили, что военные катера Ирана проводили «опасные маневры» около некоторых американских военных кораблей в Персидском заливе, после чего президент США Дональд Трамп дал указание уничтожать любые иранские катера, которые создают морские помехи американским судам. 3

Политика В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем. 45

Общество Где в Кузбассе за сутки выявили новых больных с коронавирусом «За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк — семь, Белово — один, Тисульский муниципальный округ — один», — указано в сводке на сайте правительства. 2

Экономика Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 руб.

Политика Лавров проведет разговор с главой МИД Германии Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведет в ближайшее время телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом. 3

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 2,9K

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19. 739

Общество Правительство готовит поправки в закон о госрегистрации недвижимости Правительство готовит пакет изменений в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко.

Экономика Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. 47

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. 41

Происшествия В США посетитель кафе выстрелил в повара из-за просьб надеть маску Работники одного из кафе сети Waffle House сообщили полиции, что после полуночи 14 мая к ним пришел посетитель без маски, который позже был опознан как 27-летний Келвин Уотсон. 3

Здоровье Власти рассказали, когда в Томской области могут снять режим самоизоляции Если в течение недели в Томской области не произойдет резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, то власти могут снять ограничения, сообщил замгубернатора Иван Деев.