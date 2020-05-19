Общество
RT на русскомСобянин оценил возможность открытия парикмахерских в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
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с чего всё началось
Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными, — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».News.ruвчера в 18:33
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Собянин оценил фразой «без парикмахерских еще никто не умирал» сроки их открытия
Lenta.ruвчера в 12:19
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Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ вчера в 12:48
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Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
На PS4 цены следующие: Трилогия Mafia — 3999 рублей Ремейк Mafia — пока не стартовали, но предположительно 2999 рублей Ремастер Mafia II — 1999 рублей Полное издание Mafia III — 1999 рублей.
Игромания.ру вчера в 13:40
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Общество
Владимир Путин проводит совещание с министрами и губернаторами
Сегодня, 19 мая, Президент России в режиме видеоконференции проводит совещание с руководителями министерств и ведомств, а также с главами регионов.
СОВА вчера в 08:17
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Собянин рассказал, когда москвичам разрешат прогулки
Московский Комсомолец вчера в 11:22
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Общество
11 новых случаев коронавируса выявлено в Курганской области
В Курганской области зарегистрировано 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Таковы данные на понедельник, 18 мая.
ХИТ FM Курган 18 мая в 05:05
Армия и оружие
США запретили Ирану приближаться к своим кораблям в Персидском заливе
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в пресс-службе Пятого флота ВМС США сообщили, что военные катера Ирана проводили «опасные маневры» около некоторых американских военных кораблей в Персидском заливе, после чего президент США Дональд Трамп дал указание уничтожать любые иранские катера, которые создают морские помехи американским судам.
REGNUM вчера в 20:33
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Общество
Где в Кузбассе за сутки выявили новых больных с коронавирусом
«За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк — семь, Белово — один, Тисульский муниципальный округ — один», — указано в сводке на сайте правительства.
ВашГород.ру вчера в 00:17
Экономика
Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель
Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 руб.
РБК 03:00
Политика
Лавров проведет разговор с главой МИД Германии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведет в ближайшее время телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом.
РЕН ТВ вчера в 10:40
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:35
Единоборства
Путин пообещал Нурмагомедову, что его отец получит лучшее лечение
Президент России пообещал, что отец Нурмагомедова получит лучшее медицинское лечение.
Piter.tv 02:54
Происшествия
В Подмосковье вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку: экипаж погиб
В Подмосковье (Клинский район) совершил жесткую посадку военно-транспортный вертолет Ми-8.
Вести.Ru вчера в 14:52
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
Над станцией метро «Политехническая» может появиться торговый комплекс
Вечерний Санкт-Петербург 02:24
Происшествия
КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
Общество
Правительство готовит поправки в закон о госрегистрации недвижимости
Правительство готовит пакет изменений в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко.
РИА Новости 01:00
Экономика
Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России
Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Интерфакс вчера в 16:38
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
Происшествия
В США посетитель кафе выстрелил в повара из-за просьб надеть маску
Работники одного из кафе сети Waffle House сообщили полиции, что после полуночи 14 мая к ним пришел посетитель без маски, который позже был опознан как 27-летний Келвин Уотсон.
ИА Красная Весна 02:30
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Здоровье
Власти рассказали, когда в Томской области могут снять режим самоизоляции
Если в течение недели в Томской области не произойдет резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, то власти могут снять ограничения, сообщил замгубернатора Иван Деев.
vtomske.ru 01:05
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Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт вчера в 04:20
Армия и оружие
В США обеспокоены беспилотным режимом Су-57
Авторы статьи не понимают, каким образом данный самолет может стать беспилотным, и выдвигают две версии: либо Су-57 – двухместный вариант, либо управление истребителем происходит дистанционно с применением ПО.
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