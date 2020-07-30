Общество

RT на русскомRT на русскомСобянин оценил возможность проведения Дня города в Москве

Власти Москвы не имеют полной уверенности, что в столице получится провести масштабный День города. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, решение будет принято, исходя из эпидемиологической ситуации.
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"Так как у нас нет полной уверенности, что мы сможем провести День города, что позволит это эпидемиологическая ситуация, хотя я очень надеюсь и вероятность того, что День города будет проведен, масштабно проведен, очень высокая, поэтому мы, конечно, начинаем, потихоньку готовиться к этому большому мероприятию", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 24
".
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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