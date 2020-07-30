Общество
RT на русскомСобянин оценил возможность проведения Дня города в Москве
Власти Москвы не имеют полной уверенности, что в столице получится провести масштабный День города. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, решение будет принято, исходя из эпидемиологической ситуации.
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с чего всё началось
"Так как у нас нет полной уверенности, что мы сможем провести День города, что позволит это эпидемиологическая ситуация, хотя я очень надеюсь и вероятность того, что День города будет проведен, масштабно проведен, очень высокая, поэтому мы, конечно, начинаем, потихоньку готовиться к этому большому мероприятию", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 24".РИА Новости09:47
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