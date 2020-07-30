с чего всё началось

Власти Москвы не имеют полной уверенности, что в столице получится провести масштабный День города. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, решение будет принято, исходя из эпидемиологической ситуации.

Политика Источник: Козак не выдвигал предложений о выходе России из переговоров по Донбассу Письмо заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака коллегам по "нормандской четверке" не содержит предложений о выходе РФ из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

Футбол Спортивный директор «Зенита» опроверг информацию о конфликте с Семаком Спортивный директор петербургского "Зенита" Хавьер Рибалта опроверг информацию о конфликте с главным тренером команды Сергеем Семаком.

Политика Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета. 13

Происшествия Адвокат рассказал об отказе Ефремова признать вину в деле по ДТП Адвокат Эльман Пашаев в эфире телеканала «Россия 1» 30 июля заявил, что он убедил актера Михаила Ефремова отказаться от признания вины по делу о ДТП в центре Москвы. 39

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Политика Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов. 1,5K

Происшествия Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа 1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. 1,3K

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 4

Футбол «Сочи» предлагал Кокорину 1,5 млн евро в год и бонусы Кокорин отклонил предложение и решил перейти в «Спартак», где ему предложили более высокую зарплату.

Политика США полностью выведут войска из Афганистана к маю 2021 года Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса назвал сроки вывода национальных войск из Афганистана. 1

Здоровье Областной онкодиспансер получил новое хирургическое оборудование В день врачи учреждения проводят от 6 до 15 операций, при проведении большинства из них используется новый ультразвуковой скальпель.

Общество ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа. 14

Экономика Собянин оценил потери Москвы от коронавируса в 500 млрд рублей По словам мэра, в Москве остаются развернутыми для приема больных с коронавирусом около 6,5 тыс. больничных коек (в мае на пике их было 23 тыс.). 23

Общество Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек» Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД. 68

Политика Трамп допустил возможность переноса выборов Американский лидер Дональд Трамп поднял вопрос о возможности переноса президентских выборов. 344

Политика Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. 81

Происшествия Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 7