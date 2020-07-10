с чего всё началось

Никакой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве

Общество Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации. 3

Религия Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.

Происшествия Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении. 1,3K

Космос Марсоход NASA сделал снимок с горы Шарп Марсоход Curiosity NASA сделал прекрасный снимок Красной планеты, который состоит из 28 фотографий, с видом на кратер Гейла.

Происшествия Клишас попросил остановить «водевиль» адвокатов по делу Ефремова Сенатор Андрей Клишас, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, осудил поведение адвокатов сторон в деле актера Михаила Ефремова и посоветовал Федеральной палате адвокатов (ФПА) вспомнить о том, что адвокатура — «не шапито». 7

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости". 3,9K

Здоровье Министр здравоохранения России побывал в Набережных Челнах Михаил Мурашко посетил БСМП и строящийся онкодиспансер Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил сегодня Набережные Челны. 13

Политика Россия наложила вето на вторую резолюцию Германии и Бельгии по Сирии Россия и Китай вновь наложили вето в Совете безопасности ООН на резолюцию Бельгии и Германии о доставке гуманитарной помощи в Сирию, пишет РИА Новости. 320

Общество Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось. 111

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о разработке вакцины от коронавируса для детей Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработке вакцины от коронавируса для детей в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости. 3

Общество Школьный учебный год в России начнется с 1 сентября Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возобновление школьных учебных занятий назначено на 1 сентября.

Экономика Сбербанк: доходы россиян в период пандемии упали на 4% Доходы россиян в период пандемии коронавируса в марте - мае 2020 года упали на 4%. При этом пятая часть работников столкнулись с сокращением заработной платы на треть и более, свидетельствуют данные исследования, проведенного лабораторией "СберДанные" Сбербанка по обработке и анализу больших данных. 80

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов. 1

Общество В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани «С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении. 59

Авто Suzuki прекращает продажи модели Jimny в Европе Брюссель, 10 июля 2020, 13:14 — REGNUM Из-за ужесточения экологических норм японская компания Suzuki прекращает продажи модели Jimny в Европе. 3

Экономика Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. 106