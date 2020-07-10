Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин опроверг угрозу второй волны коронавируса в ближайшее время

Никакой второй волны коронавируса в ближайшее время не ожидается. Угрозу второй волны опроверг мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости в пятницу, 10 июля.
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с чего всё началось
— Уже на основании опыта и разговоров с многими врачами, специалистами Роспотребнадзора вижу, что мы всё-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается, — отметил он в эфире телеканала "Россия 24
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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