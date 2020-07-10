с чего всё началось

Никакой второй волны коронавируса в ближайшее время не ожидается. Угрозу второй волны опроверг мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости в пятницу, 10 июля.

Собянин опроверг угрозу второй волны коронавируса в ближайшее время

Автоспорт Андреас Зайдль: Квалификация может быть отменена из-за дождя Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль рассказал о том, что из-за погоды квалификация Гран При Штирии может быть перенесена или отменена.

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов. 1

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 12

Энергетика Форс-мажорные условия с экспорта нефти из Ливии сняты Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила в пятницу о снятии форс-мажорных обстоятельств с экспорта сырой нефти из страны.

Политика Пушков оценил предложение включить Украину и Грузию в НАТО Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение американского эксперта по внешней политике Яна Бжезинского усилить давление на Россию посредством включения Украины и Грузии в НАТО. 1

Происшествия Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении. 1,5K

Происшествия В Москве экс-сотрудница банка осуждена за хищение 420 млн рублей Суд в Москве приговорил к шести годам колонии 29-летнюю Дарью Южакову за мошенничество со средствами клиентов банка на 420 миллионов рублей, пишет «Интерфакс». 2

Спорт Crysis Remastered выйдет на Switch 23 июля В официальном твиттере Crysis появилось заявление о выходе Crysis Remastered на Nintendo Switch 23 июля, как и планировалось изначально. 1

Общество В Швейцарии суд обязал принять меры против секты «Свидетелей Иеговы» Globallookpress В швейцарском Цюрихе суд оправдал эксперта по культам и доктора философских наук Регину Шписс, которая раскритиковала принципы секты "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ экстремистская организация). 4

Армия и оружие США отвергли выводы спецдокладчика ООН об убийстве иранского генерала Как сообщало EADaily, воздушная операция Соединённых Штатов в январе, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и ещё девять человек, является нарушением международного права, заявила 6 июля специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар. 16

Политика Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". 75

Общество В мире за сутки рекордно заразились коронавирусом 228000 человек Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире поставлен очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 228 000 человек. 18

Наука Использование смартфонов не влияет на объем мозга подростков Научные специалисты Барселонского института глобального здоровья (ISGlobal) не обнаружили корреляции между частотой использования девайсов с беспроводным подключением к интернету и уровнем мозга у подростков. 15

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 4,2K

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 511

Экономика Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes. 8

Футбол CAS отменит отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков В Спортивном арбитражном суде (CAS) удовлетворят апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА о двухлетнем отстранении клуба от еврокубков, сообщил в твиттере журналист BBC Иан Чизмен.