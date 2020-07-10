Коронавирус
Lenta.ruСобянин опроверг угрозу второй волны коронавируса в ближайшее время
Никакой второй волны коронавируса в ближайшее время не ожидается. Угрозу второй волны опроверг мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости в пятницу, 10 июля.
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с чего всё началось
— Уже на основании опыта и разговоров с многими врачами, специалистами Роспотребнадзора вижу, что мы всё-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается, — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".Life.ru08:32
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Сергей Собянин: Ситуация с распространением коронавируса в городе улучшается каждую неделю
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