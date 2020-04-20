Коронавирус
РИА НовостиСобянин оценил выполнение москвичами требований самоизоляции
Москвичи выполняют требования самоизоляции в связи с коронавирусом, это даст свой эффект, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru 09:30
Гаджеты
Процессоры Ryzen 3 3000 предложат четыре ядра Zen 2 чуть дороже $100
Сообщается, что готовящиеся процессоры AMD с четырьмя ядрами Zen 2 и восемью потоками будут продаваться по цене чуть выше 100 долларов США.
3DNews 10:01
Авто
Новая Hyundai Creta станет семиместной
Первым рынком семиместной Hyundai Creta станет Индия, там она появится в 2021 году.
Автоновости дня вчера в 06:17
Биатлон
СБР утвердил старших тренеров сборной России по биатлону
Москва, 20 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Старшими тренерами сборных России по биатлону стали Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.
REGNUM 08:18
Здоровье
Минздрав назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России
В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 10:13
Общество
Ростовская область вошла в число самых вымирающих регионов России
Естественная убыль населения в Ростовской области за период с 2017 по 2019 годы составила 46,5 тысяч человек.
Блокнот Ростов-на-Дону 02:26
Политика
Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости вчера в 13:05
Политика
Академик назвал Путину срок минимизации последствий от коронавируса
Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обастановке назвал срок, который необходим для минимизации последствий от распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 08:42
Политика
Путин: Россия заключила контракт с США на поставку деталей для ИВЛ
Москва, 20 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM 10:23
Политика
Путин поддержал идею обеспечить медиков вакциной от коронавируса
Медики подвергаются опасности во время лечения больных коронавирусной инфекцией.
NewInform 08:57
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Политика
Минздрав заявил о полувоенном сценарии борьбы с коронавирусом
Борьба с новым коронавирусом в России проходит по полувоенному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 10:12
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Общество
Россияне просят отменить майские праздники
Каждый третий россиянин поддержал перенос майских выходных на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, ещё столько же считают, что приближающиеся праздники стоит вовсе отменить.
ForPost 08:25
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска
С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска Фото из архива Myslo. С этого дня платформа будет в рабочем состоянии.
MySLO.ru 09:22
Космос
Пойман необычный сигнал из дальнего космоса
Астрономы поймали необычный сигнал от слияния двух черных дыр на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли.
Lenta.ru 09:39
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Футбол
В Новой Москве умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
РИА Новости 10:26
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно
Тестирования оплачиваются из выделенных ранее «Яндексом» средств в фонд проекта, а также из пожертвований, сбор которых компания открыла неделю назад, уточнил ее представитель.
Коммерсантъ 09:16
Общество
Безработные ямальцы получат максимальное пособие
Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
Общество
Главный детский инфекционист предостерег от открытия школ и детсадов
Николай Филатов уже считает, что развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекции уже позволяет поднять вопрос об открытии уличных площадок для детей и детских учреждений.
Вести.Ru 09:39
Общество
Кабмин выделил 1,3 млрд руб. Росгвардии на закупку медицинской техники
Правительство России выделило Росгвардии около 1,3 млрд руб. на закупку аппаратов ИВЛ и других медицинских приборов для лечения коронавирусной инфекции.
РБК 07:34
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21