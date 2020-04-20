Москвичи выполняют требования самоизоляции в связи с коронавирусом, это даст свой эффект, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Общество В Ростовскую область придёт аномальное похолодание Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок. 51

Авто Новая Hyundai Creta станет семиместной Первым рынком семиместной Hyundai Creta станет Индия, там она появится в 2021 году. 3

Биатлон СБР утвердил старших тренеров сборной России по биатлону Москва, 20 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Старшими тренерами сборных России по биатлону стали Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.

Здоровье Минздрав назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24". 3

Политика Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане. 74

Политика Академик назвал Путину срок минимизации последствий от коронавируса Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обастановке назвал срок, который необходим для минимизации последствий от распространения коронавируса. 2

Политика Минздрав заявил о полувоенном сценарии борьбы с коронавирусом Борьба с новым коронавирусом в России проходит по полувоенному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,9K

Общество Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи. 480

Общество Россияне просят отменить майские праздники Каждый третий россиянин поддержал перенос майских выходных на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, ещё столько же считают, что приближающиеся праздники стоит вовсе отменить. 86

Общество С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска Фото из архива Myslo. С этого дня платформа будет в рабочем состоянии. 113

Космос Пойман необычный сигнал из дальнего космоса Астрономы поймали необычный сигнал от слияния двух черных дыр на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли.

Политика Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава. 1K

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 199

Общество «Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно Тестирования оплачиваются из выделенных ранее «Яндексом» средств в фонд проекта, а также из пожертвований, сбор которых компания открыла неделю назад, уточнил ее представитель. 182

Общество Безработные ямальцы получат максимальное пособие Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта. 32