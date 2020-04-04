Мэр Сергей Собянин обязал московские предприятия обеспечить дистанцирование между работниками и посетителями в полтора метра. Ранее эта мера носила рекомендательный характер.

Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса

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Политика Сокуров попросил главу СПЧ помочь «брошенным» за рубежом россиянам Режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров направил письмо председателю совета Валерию Фадееву, в котором попросил принять меры для возвращения на родину россиян, которые застряли за границей из-за ограничений, принятых в связи с пандемией коронавируса.

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