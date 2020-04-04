Коронавирус
РИА НовостиСобянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
Мэр Сергей Собянин обязал московские предприятия обеспечить дистанцирование между работниками и посетителями в полтора метра. Ранее эта мера носила рекомендательный характер.
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Какие штрафы вводятся для предприятий и организаций, нарушающих режим повышенной готовности
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:12
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Общество
4 апреля в Китае объявлено днем траура по жертвам коронавируса
В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.
Общество
Голикова: коронавирус завезли в Россию из 73 стран
В ходе брифинга, глава Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирусом в России заболели 235 детей, но пневмония развилась только у 17 из них, причем тяжелого течения заболевания у них не отмечено.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Происшествия
Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину
Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.
Происшествия
Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Кино
Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Энергетика
Срочное спасение нефти отложили
Срочное спасение нефти отложили — мировые экспортеры сырья отменили встречу в понедельник, 6 апреля.
Гаджеты
Intel представила мобильные процессоры Core 10-го поколения H-серии
Корпорация Intel преодолевает барьер в 5 ГГц на ноутбуках и представляет мобильные процессоры Intel Core 10-го поколения H-серии.
Космос
Компания Accion собрала 11 миллионов долларов для создания космического двигателя размером с монету
В феврале компания объявила, что завершила свой последний раунд финансирования, собрав 11 миллионов долларов для расширения производства и набора персонала.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Политика
Мадуро приказал мобилизовать артиллерию Венесуэлы для защиты страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации национальной артиллерии для защиты Боливарианской Республики.
Общество
Нерабочие дни в Москве: какие ограничения действуют в городе
Указом Президента нерабочие дни в России продлены почти на месяц — до 30 апреля.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Происшествия
Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице жителей Орехово-Зуева, которые пострадали при взрыве газа.
Политика
Сокуров попросил главу СПЧ помочь «брошенным» за рубежом россиянам
Режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров направил письмо председателю совета Валерию Фадееву, в котором попросил принять меры для возвращения на родину россиян, которые застряли за границей из-за ограничений, принятых в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Кабмин Испании намерен продлить режим повышенной готовности
Правительство Испании решило продлить действие режима повышенной готовности в стране для сдерживания коронавируса нового типа.
Экономика
Путин подписал закон о полугодовых кредитных каникулах
Речь идет о кредитных каникулах. Как пишет «Интерфакс», закон подписан президентом в пятницу, 3 апреля.
Происшествия
В Туле умерла женщина, вылечившаяся от коронавируса
В Туле умерла местная жительница, которая ранее прошла курс лечения от коронавируса.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Экономика
Коронавирус. Названы саратовские предприятия, которые продолжат работу
Как отмечается в документе, эти компании и предприятия имеют региональное значение и оказывают, в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в области.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней
Владимир Путин в своем обращении к гражданам Российской Федерации объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Общество
Китай поставит России защитные костюмы и медицинские маски
Москва, 4 апреля 2020, 19:07 — REGNUM Из Китая в Российскую Федерацию в апреле — начале мая будут поставлены две партии медицинских масок и защитных костюмов типа Tyvek.
Политика
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Политика
МИД РФ ждет выделенных средств для поддержки россиян за рубежом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министерство ожидает поступления 500 млн рублей для работы по заявлениям россиян, которые находятся за рубежом.
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Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.