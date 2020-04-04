Мэр Сергей Собянин обязал московские предприятия обеспечить дистанцирование между работниками и посетителями в полтора метра. Ранее эта мера носила рекомендательный характер.

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