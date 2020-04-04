Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса

Мэр Сергей Собянин обязал московские предприятия обеспечить дистанцирование между работниками и посетителями в полтора метра. Ранее эта мера носила рекомендательный характер.
Читать в источнике
Комментировать289

Подробнее о событии

Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса

РИА Новости13:57

Собянин обязал компании обеспечить социальное дистанцирование сотрудников и клиентов

Интерфакс13:31

Собянин обязал компании создать условия для соцдистанцирования людей

Москва 2412:56

Сергей Собянин поручил предприятиям создать условия для социального дистанцирования

Вечерняя Москва13:14

Собянин: Дистанция 1,5 метра — не рекомендация, а обязанность

РЕН ТВ13:06

Собянин обязал компании создать условия для социального дистанцирования сотрудников и клиентов

Агентство Москва12:58

Столичные предприятия теперь обязаны обеспечивать социальное дистанцирование

РИАМО13:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 22:32, Ашберн
Происшествия

В Рязанской области мужчина застрелил пять человек

Российская газета 20:14
Здоровье

В Бурятии число заболевших коронавирусом выросло до 35

В Бурятии подтверждено еще четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число инфицированных достигло 35-ти.
Российская газета вчера в 23:14
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
РБК 17:38
Политика

Владимир Солодов прибыл на Камчатку

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов прибыл на полуостров.
ИА Камчатка 20:48
Кино

HBO даст бесплатный доступ к сериалам и фильмам

HBO открыл доступ к девяти сериалам, 20 фильмам и нескольким короткометражкам для всех желающих с 3 апреля.
Pravda.Ru вчера в 16:55
Здоровье

Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке

Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Интерфакс 22:11
Общество

Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РБК 13:54
Общество

Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
Pravda.Ru 09:47
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь попросило интернет-компании не допустить снижения качества оказания услуг на фоне роста трафика.
Мой Брянск 02:27
Наука

В Ухане у кошек обнаружили коронавирус

МонаВиста 07:49
Политика

Всемирный банк потребовал от Украины новых уступок по продаже земли

Всемирный банк потребовал пересмотреть украинский закон об обороте сельскохозяйственных земель, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
Взгляд.ру 00:28
Авто

Toyota по-прежнему продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser в ОАЭ

Автомобильные эксперты смогли узнать о том, что известный производитель японских машин Toyota продаёт на рынке Объединённых Арабских Эмиратов новые модели Land Cruiser 70 и FJ Cruiser.
Car.ru вчера в 14:17
Культура

Жительница Камчатки сорвала куш на популярной телепередаче

На телеканале «России 1» вышла эфир передача «Пятеро на одного», в которой жительница Камчатки выиграла солидную сумму денег.
ИА Камчатка вчера в 22:11
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости 16:24
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Происшествия

Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Lenta.ru вчера в 05:49
Экономика

В России подскочили продажи имбиря и чеснока из-за коронавируса

Москва, 5 апреля 2020, 05:19 — REGNUM Продажи чеснока в России с 23 марта по 2 апреля выросли на 166%, имбиря — на 136% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили в IT-компании «Платформа ОФД», специализирующейся на обработке фискальных данных.
REGNUM 22:19
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Lenta.ru 15:59
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Общество

Прокуратура Саянска оспорила решение мэра города о возобновлении работы сферы услуг

Глава города подписал постановление, которое разрешает работу объектов торговли непродовольственными товарами с 6 по 30 апреля.
ФедералПресс 04:49
Происшествия

В Приморье привлекут к ответственности автора фейка о коронавирусе

Жителя Уссурийска, распространившего фейковое видео о якобы заражении коронавирусом сотрудников местного предприятия, привлекут к уголовной ответственности, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 21:17
Здоровье

В Дагестане начался этап массового распространения коронавируса

В Дагестане начался 4 этап распространения коронавируса – массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев.
РИА Дербент 10:38
Финансы

Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам

На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Forbes 12:12
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 17:19
Здоровье

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета 01:05
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия вчера в 07:44
Музыка

Солист Little Big запустил альтернативное «Евровидение-2020»

Солист группы Little Big Илья Прусикин и видеоблогер Эльдар Джарахов запустили альтернативу "Евровидению" — домашний конкурс "Карантиновидение-2020".
Piter.tv 02 апреля в 05:01
Здоровье

Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор

По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Lenta.ru вчера в 10:49
Политика

В Кремле назвали главное условие сокращения режима нерабочих дней

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы РФ – назвал главное условие сокращения режима нерабочих дней в России.
Expert.ru вчера в 07:00
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное