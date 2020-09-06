Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин опроверг слухи о новом карантине из-за коронавируса в Москве

Собянин и раньше призывал не верить слухам о новых ограничениях из-за коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин развеял слухи о возможном введении повторного карантина в городе. Как сообщает телеканал НТВ, градоначальник призвал реально смотреть на положение дел.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Собянин оценил готовность Москвы к критическому сценарию по коронавирусу

РБК06:31
ТАСС

Собянин призвал фильтровать «поток слухов» о новом карантине в Москве

ТАСС06:10
Москва 24

Собянин призвал фильтровать поток слухов о COVID-19 и жить реальной жизнью

Москва 2405:19
RT на русском

Собянин оценил перспективы введения карантина в Москве из-за COVID-19

RT на русском06:58
РИА Новости

Собянин прокомментировал сообщения о возможном карантине в Москве

РИА Новости05:47
РИАМО

Собянин призвал не верить слухам о новом карантине

РИАМО05:59
НТВ

Собянин призвал фильтровать слухи о новом карантине в Москве

НТВ05:00

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
РИА Новости09:59
2,1K

Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новости08:27
11

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
2,7K

Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
15

«Родина» договорилась со «Спартаком» о матче в КР на его стадионе

Руководство московских "Родины" и "Спартака" достигли предварительной договоренности о проведении матча группового турнира Кубка России по футболу на стадионе "красно-белых", сообщил РИА Новости генеральный директор клуба ПФЛ Константин Архипов.
РИА Новости11:25

Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUM03:06

Tesla построит обновленную Model Y в Германии

Недавно основатель компании Tesla Илон Маск в своём Twitter рассказала, что намеревается открыть в Германии завод по производству компактных кроссоверов Tesla Model Y. При этом автомобили европейской сборки будут отличаться от электрокаров, сделанных в США.
SpeedMe4 сентября в 13:34

В Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть

Как считает Сорокин, в любом случае сократится объем бизнес-путешествий, переговоров и командировок, а также снижение числа поездок на работу на личном автомобиле в западных странах, что также замедлит восстановление спроса на нефть.
Ведомости11:37
3