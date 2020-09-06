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Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин опроверг слухи о новом карантине из-за коронавируса в Москве

Собянин и раньше призывал не верить слухам о новых ограничениях из-за коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин развеял слухи о возможном введении повторного карантина в городе. Как сообщает телеканал НТВ, градоначальник призвал реально смотреть на положение дел.В источнике
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РИА Новости

Собянин прокомментировал сообщения о возможном карантине в Москве

РИА Новости05:47
ТАСС

Собянин призвал фильтровать «поток слухов» о новом карантине в Москве

ТАСС06:10
РИАМО

Собянин призвал не верить слухам о новом карантине

РИАМО05:59
RT на русском

Собянин оценил перспективы введения карантина в Москве из-за COVID-19

RT на русском06:58
РБК

Собянин оценил готовность Москвы к критическому сценарию по коронавирусу

РБК06:31
Москва 24

Собянин призвал фильтровать поток слухов о COVID-19 и жить реальной жизнью

Москва 2405:19
НТВ

Собянин призвал фильтровать слухи о новом карантине в Москве

НТВ05:00

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новости08:27
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Пентагон создает новую спутниковую сеть управления боевыми действиями

Агентство космического развития (Space Development Agency - SDA) заключило с Lockheed Martin контракт на разработку и демонстрацию сотовой сети связи из 10 небольших спутников, которая предназначена для управления боевыми действиями на поверхности Земли.
Аргументы недели4 сентября в 07:45
2

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
2

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
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Судейский комитет РФС провел встречи с «Краснодаром» и «Арсеналом»

Представители судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) провели в воскресенье встречи с игроками и тренерским штабом "Краснодара" и тульского "Арсенала", сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости11:57

Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

"Израильский элемент" Документ под названием "Экономическая нормализация" президент Сербии Александр Вучич и премьер Косово Авдулах Хоти подписали в конце недели в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа, который назвал соглашение "важным и историческим".
Коммерсантъ13:02
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Испанский авторынок снова упал после слабого роста в июле

Продажи новых легковых автомобилей в Испании по итогам августа упали на 10,1% до уровня 66,9 тысячи авто, выяснили специалисты Испанской ассоциации производителей автомобилей и грузовиков (ANFAC), 1 сентября сообщает пресс-служба организации.
ИА Красная Веснавчера в 16:15