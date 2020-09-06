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Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин опроверг слухи о новом карантине из-за коронавируса в Москве

Собянин и раньше призывал не верить слухам о новых ограничениях из-за коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин развеял слухи о возможном введении повторного карантина в городе. Как сообщает телеканал НТВ, градоначальник призвал реально смотреть на положение дел.В источнике
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РИА Новости

Собянин прокомментировал сообщения о возможном карантине в Москве

РИА Новости05:47
РБК

Собянин оценил готовность Москвы к критическому сценарию по коронавирусу

РБК06:31
ТАСС

Собянин призвал фильтровать «поток слухов» о новом карантине в Москве

ТАСС06:10
RT на русском

Собянин оценил перспективы введения карантина в Москве из-за COVID-19

RT на русском06:58
Газета.Ru

Собянин опроверг слухи о новом карантине из-за коронавируса в Москве

Газета.Ru07:37
Москва 24

Собянин призвал фильтровать поток слухов о COVID-19 и жить реальной жизнью

Москва 2405:19
НТВ

Собянин призвал фильтровать слухи о новом карантине в Москве

НТВ05:00

Как руководство Армении отвлекает население от экономических проблем

Глава правительства Армении Никол Пашинян 29 августа 2020 года прилетел в Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), где провел встречу с местным военным руководством.
Как руководство Армении отвлекает население от экономических проблем
Lenta.ruвчера в 13:30
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Эксперт объяснил, с чем столкнется РФ, если захочет взять на себя белорусский транзит вместо Литвы

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