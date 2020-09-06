Собянин опроверг слухи о новом карантине из-за коронавируса в Москве
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Собянин и раньше призывал не верить слухам о новых ограничениях из-за коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин развеял слухи о возможном введении повторного карантина в городе. Как сообщает телеканал НТВ, градоначальник призвал реально смотреть на положение дел.В источнике
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