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Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин опроверг слухи о новом карантине из-за коронавируса в Москве

Собянин и раньше призывал не верить слухам о новых ограничениях из-за коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин развеял слухи о возможном введении повторного карантина в городе. Как сообщает телеканал НТВ, градоначальник призвал реально смотреть на положение дел.В источнике
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РБК

Собянин оценил готовность Москвы к критическому сценарию по коронавирусу

РБК06:31
ТАСС

Собянин призвал фильтровать «поток слухов» о новом карантине в Москве

ТАСС06:10
Москва 24

Собянин призвал фильтровать поток слухов о COVID-19 и жить реальной жизнью

Москва 2405:19
RT на русском

Собянин оценил перспективы введения карантина в Москве из-за COVID-19

RT на русском06:58
РИА Новости

Собянин прокомментировал сообщения о возможном карантине в Москве

РИА Новости05:47
РИАМО

Собянин призвал не верить слухам о новом карантине

РИАМО05:59
НТВ

Собянин призвал фильтровать слухи о новом карантине в Москве

НТВ05:00

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известиявчера в 17:25
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МИД РФ дал ответ на заявление Берлина по ситуации с Навальным

Москва, 6 сентября 2020, 12:08 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление главы германского МИД Хайко Мааса о том, что официальный Берлин якобы видит много признаков того, что российское государство стоит за «отравлением» оппозиционного блогера Алексея Навального.
REGNUM05:08
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Часть митингующих отошла от резиденции Лукашенко из-за ливня

Ливень, начавшийся в Минске, заставил отступить часть митингующих, собравшихся на проспекте Победителей возле заграждений силовиков, за которыми расположена резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Известия10:14

Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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Поражение Байдена на выборах возможно из-за России считают в Демпартии

Теоритеческую возможность поражения кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена на выборах из-за российского вмешательства озвучила 6 сентября кандидат на пост вице-президента от демократов Камала Харрис в интервью телеканалу СNN.
ИА Красная Весна10:28

Федермессер просит Instagram разблокировать страницу SemenSemin

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Нюта Федермессер просит разблокировать аккаунт российского продюсера и режиссера, бывшего мужа Эвелины Бледанс Александра Семина SemenSemin о жизни сына Семена, родившегося с синдромом Дауна, который Instagram удалил за несоответствие правилам политики соцсети.
ТАСС09:16
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Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

На самом деле на Украину ввозятся и многие другие российские товары, часть из которых учитывается нормально, часть де-юре импортируется из других стран, а некоторые и вовсе не учитываются в статистике, но как-то попадают на украинский рынок.
РИА Новостивчера в 01:00
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