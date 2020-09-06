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Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин опроверг слухи о новом карантине из-за коронавируса в Москве

Собянин и раньше призывал не верить слухам о новых ограничениях из-за коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин развеял слухи о возможном введении повторного карантина в городе. Как сообщает телеканал НТВ, градоначальник призвал реально смотреть на положение дел.В источнике
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РБК

Собянин оценил готовность Москвы к критическому сценарию по коронавирусу

РБК06:31
ТАСС

Собянин призвал фильтровать «поток слухов» о новом карантине в Москве

ТАСС06:10
НТВ

Собянин призвал фильтровать слухи о новом карантине в Москве

НТВ05:00
RT на русском

Собянин оценил перспективы введения карантина в Москве из-за COVID-19

RT на русском06:58
РИА Новости

Собянин прокомментировал сообщения о возможном карантине в Москве

РИА Новости05:47
Москва 24

Собянин призвал фильтровать поток слухов о COVID-19 и жить реальной жизнью

Москва 2405:19
РИАМО

Собянин призвал не верить слухам о новом карантине

РИАМО05:59

Киркоров и Брежнева выступят на свадьбе внучки олигарха в Челябинске

На празднике выступят певец Филипп Киркоров, певица Вера Брежнева, юморист Семён Слепаков, а также телеведущая Первого канала Алла Михеева и блогер Наталья Краснова, которые будут ведущими свадьбы.
Киркоров и Брежнева выступят на свадьбе внучки олигарха в Челябинске
News.ruвчера в 03:21
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Макрон высказался против эвтаназии

Париж, 4 сентября 2020, 15:08 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отказался позволить уйти из жизни путём эвтаназии неизлечимо больному 57-летнему гражданину Франции Алену Коку.
REGNUM4 сентября в 08:08
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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Российские ТУ-142 выполнили 12-часовую ледовую разведку в Арктике

"Одной из задач лётчиков была ледовая разведка по маршруту перехода кораблей и судов арктической группировки Северного флота, которая действует в восточной части Карского моря возле побережья полуострова Таймыр", - отметили в пресс-службе.
РЕН ТВ08:22
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Правительство завершило работу над планом восстановления экономики

Правительство закончило подготовку плана восстановления экономики России, документ будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в комментарии ТАСС.
Ведомости06:39
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Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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