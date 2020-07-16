Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу

В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
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с чего всё началось

Сергей Собянин: От коронавируса полностью избавиться невозможно. Но, я надеюсь, мы избежим жесткой вспышки

Говорили, не можем сидеть на карантине 14 дней, вернёмся в Москву и пойдём на работу.
Комсомольская правда11:10

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Собянин словами про «небольшой городок» исключил сокрытие данных по COVID

РБК12:06

Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу

RT на русском11:56

Собянин: статистику по заболевшим и умершим от коронавируса в Москве публикуют открыто

Комсомольская правда11:13

Собянин заявил, что скрыть реальную картину по коронавирусу невозможно

Газета.Ru11:29

Сергей Собянин заявил о невозможности скрыть в Москве реальную картину по COVID-19

Вечерняя Москва11:22

Собянин уверен, что скрыть реальную картину по коронавирусу в Москве невозможно

ТАСС11:15

Собянин отверг возможность сокрытия властями Москвы реальных данных по коронавирусу

Интерфакс11:41
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
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Турция обещает обеспечить безопасность данных о российских С-400

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Археологи обнаружили окаменелости в самом верхнем слое формации Хелл-Крик в США.
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Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
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Спорт

Глава МОК признал ошибкой бойкот Олимпиады 1980 года

Бойкот Олимпийских игр 1980 года в СССР, объявленный некоторыми странами, стал ошибочным решением, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
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Дмитрий Певцов показал супругу Ольгу Дроздову в шортах и без макияжа

На снимке супруга актера запечатлена без капли макияжа и в мини-шортах.
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Путешествия

Крупный туроператор поставил чартеры в Турцию в конце июля

Туроператор Coral Travel начал продажи туров в Турцию на базе чартеров начиная с 25 июля.
Profi.travel 14 июля в 08:36
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Экономика

Как узнать, имеете ли вы право получить субсидию на дезинфекцию

Напомним, что с 15 июля ряд представителей МСБ могут получить субсидию на дезинфекцию и профилактику коронавируса.
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Общество

В полевом госпитале Ленэкспо не осталось пациентов

Санкт-Петербург, 15 июля 2020, 18:42 — REGNUM В петербургском полевом госпитале на базе выставочного комплекса «Ленэкспо» не осталось пациентов.
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Спасительный астероид

Неожиданный вариант отыскали ученые, которые изучали причины знаменитого Ордовикского вымирания.
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Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

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В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
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Спорт

Фетисов предложил руководству РУСАДА на время отойти от обязанностей

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что топ-менеджерам Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стоит на время отойти от своих обязанностей, чтобы не дискредитировать работу организации.
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В России завершился весенний военный призыв

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Общество

В Воронежской области открывают рестораны, музеи и библиотеки

Воронеж, 16 июля 2020, 18:48 — REGNUM Рестораны, музеи и библиотеки смогут открыться в Воронежской области.
REGNUM 11:48
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Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
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«Помолодевшую» Безрукову уличили в использовании фотошопа

Кажется, что на фотографии не настоящий человек, а восковая скульптура. Сглаженная, неестественная кожа выдает использование ретуши.
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Авербух строит особняк для Лизы Арзамасовой

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Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
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Сегодня может определиться чемпион Испании по футболу

Команда Зинедина Зидана станет чемпионом в случае своей победы, или если «Барселона» не победит «Осасуну» в параллельной встрече.
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Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

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Начальник отдела МВД Судака задержан при получении взятки

«Поздним вечером 14 июля текущего года и.о. замначальника ОМВД, действуя по предварительной договоренности со своим руководителем, в парке г. Судак лично получил взятку в 75 тысяч рублей», — уточнили в следственных органах.
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Почему сериал «Андреевский флаг» оскорбил калининградцев

«Первый канал» начал показ нового сериала, снятого в Калининградской области. Называется кино «Андреевский флаг».
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Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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