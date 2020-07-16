Коронавирус
RT на русскомСобянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
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с чего всё началось
Сергей Собянин: От коронавируса полностью избавиться невозможно. Но, я надеюсь, мы избежим жесткой вспышки
Говорили, не можем сидеть на карантине 14 дней, вернёмся в Москву и пойдём на работу.Комсомольская правда11:10
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Собянин: статистику по заболевшим и умершим от коронавируса в Москве публикуют открыто
Комсомольская правда11:13
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Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Политика
Группа конгрессменов поддержала санкции против «Северного потока-2»
Группа конгрессменов поддержала санкции против "Северного потока-2" и второй нитки "Турецкого потока", которые пригрозил ввести госдепартамент.
ПРАЙМ 15:04
Общество
Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti
Игромания.ру 10:19
Шоу-бизнес
Модный дом Louis Vuitton отреагировал на скандал Рудковской и Дакоты
Исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, на официальной странице в социальной сети Instagram рассказала, что ей на почту пришло письмо от бренда Louis Vuitton, из-за люксовых сумок которого у нее недавно произошел конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской.
NewInform 03:53
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
Экономика
«Я варю пельмени и получаю дивиденды». Три акции с высокой доходностью
По результатам 2019 года компания суммарно выплатила ₽2045,22 на одну акцию.
РБК 14:23
Общество
Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались сменить пароль
Компания заблокировала все учетные записи, в которых за последние 30 дней отмечены попытки смены пароля.
Общественная служба новостей 16:07
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменить
Например, глава команды Леонид Федун несколько часов назад заявил болельщикам, что если судить полуфинальный матч Кубка России будет Михаил Вилков, то его команда не выйдет на поле, так как результат поединка будет предрешен заранее.
53 новости 02:35
Политика
Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине
У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета 14:10
Шоу-бизнес
Нюша впервые призналась, что увела Сивова из семьи
Певица Нюша впервые призналась, что увела своего супруга из семьи.
ФАН 09:21
Общество
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
Футбол
Мещеряков - о протестах фанатов «Локомотива»: у некоторых людей есть совесть, а у других ее нет
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о протестах болельщиков команды, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:23
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник.
Известия 16:07
Политика
Канье Уэста зарегистрировали кандидатом на выборах в Оклахоме
После противоречивых заявлений о возможном участии рэпера Канье Уэста в президентских выборах в США, артисту удалось зарегистрировать свою кандидатуру в штате Оклахома.
Газета.Ru 08:41
Футбол
Слуцкий назвал издевательским штраф РФС за неправильное ношение маски
Наставник футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий недавно получил штраф от КДК РФС.
CT news 16:10
Авто
По обходу воронежского села Лосево проехало 220 тысяч автомобилей
За десять дней после открытия, состоявшегося 4 июля, по новому обходу Лосево и Павловска на М-4 «Дон» в Воронежской области проехало почти 220 тысяч автомобилей, рассказали в пресс-службе «Автодора».
АиФ Воронеж 09:43
Наука
Найден способ повысить точность генного редактирования
Китайские исследователи поделились, что они смогли найти способ не просто повысить точность генного редактирования.
Anonsens 16:40
Энергетика
ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа
Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа.
Известия 15:46
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru вчера в 01:40
Игры
В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями
Игроки, в одиночку или в компании товарищей, смогут исследовать их в поисках ресурсов и историй, однако суда окажутся не совсем заброшены — на некоторых из них из-за сбоя в работе местных систем, например, появилась новая форма жизни.
Игромания.ру 10:00
Происшествия
На Украине следователи сымитировали убийство заммэра Черкасс
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сымитировало пропажу и убийство заммэра Черкасс Юрия Ботнара, чтобы выследить заказавшего его депутата.
Газета.Ru 13:28
Гаджеты
Новые платформы Intel Alder Lake-S утратят поддержку AVX-512
Специалисты заверили фанатов бренда, что на рынке появятся и "нормальные" модели Alder Lake-S, которые поддерживают широкий набор инструкций, в число которых входят обновленные AVX-512, TSX-NI и FP16.
Дни24 14 июля в 04:30
Армия и оружие
«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения
По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета 08:27
Футбол
Локомотив — ЦСКА 2:1
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости 14:39
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12