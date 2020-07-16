Мэр подчеркнул, что власти точно знают, что происходит в городе, и сообщают об этом жителям.

с чего всё началось

В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу

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