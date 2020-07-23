Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре

Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 23 июля, сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24
" прокомментировал сообщения о том, что в Москве могут вновь ввести ограничительные меры из-за коронавируса.
Газета.Ru09:28

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Собянин опроверг сообщения о введении карантина в Москве в сентябре

РИА Новости09:09

Собянин оценил вероятность введения нового карантина в Москве

РБК09:38

Собянин: в Москве не будут снова вводить ограничения из-за COVID-19

Национальная служба новостей09:34

Власти Москвы не планируют снова вводить ограничения из-за COVID-19 – Собянин

Москва 2409:46

Собянин сообщил, что в Москве не планируется снова вводить ограничения из-за коронавируса

ТАСС09:09

Новости на «России 24». Вторая волна, выпускные и экология после самоизоляции. Разговор с Сергеем Собяниным

Вести.Ru10:00

Собянин: карантин в Москве в сентябре вводить не будут, ситуация с коронавирусом стабильная

Интерфакс09:42
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Политика

Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими

Коммерсантъ 05:25
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Политика

США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне

США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru вчера в 13:44
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Общество

Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах

Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 09:15
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Футбол

Фанаты киевского «Динамо» выступают против назначения Луческу

Pravda.Ru 03:44
Политика

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Коммерсантъ 10:22
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек

Поклонники думали, что женщина одинока, однако накануне актриса призналась, что у нее есть любимый человек.
Evo-rus.com 10:01
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Кино

Режиссерская версия «Отряда самоубийц» получила новые фан-постеры

Киноафиша России вчера в 08:27
Политика

Посол РФ в Британии: политику Лондона во многом определяет Вашингтон

Лондон, 23 июля 2020, 17:16 — REGNUM Проамериканское лобби в британском парламенте во многом определяет антироссийскую политику Лондона, заявил 23 июля посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин в интервью РБК.
REGNUM 10:16
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Общество

Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
REGNUM 10:15
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Общество

Мурашко рассказал о третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса

Министр пояснил, что третья фаза испытаний планируется в августе 2020 года.
Rambler News Service 09:36
Политика

Грызлов жестко раскритиковал решение Рады о местных выборах

Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов жестко раскритиковал постановление Верховной рады Украины от 15 июля о проведении местных выборов, заявив, что условия их проведения вступают в прямое противоречие с Минскими соглашениями.
Московский Комсомолец вчера в 16:39
Общество

«Турецкий поток» временно приостанавливает работу

ИА Новороссия вчера в 13:14
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Происшествия

Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total

Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Происшествия

Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
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Общество

Около 50 тысяч москвичей записались на бесплатный ПЦР-тест на COVID-19

Все больше москвичей хотят пройти бесплатное тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 10:05
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Общество

Снос спорткомплекса «Олимпийский» в Москве попал на видео

Снос спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, который проходит в рамках реконструкции, попал на видео.
Lenta.ru 09:43
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Фигурное катание

Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой

CT news 06:00
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Политика

Володин сделал замечание Зюганову и не согласился с критикой Кремля

Не соглашусь с вами в отношении действий администрации.
News.ru вчера в 11:20
Космос

«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС

РИА Новости 10:37
Происшествия

Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу

Мужчина, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу.
ТАСС 09:39
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Происшествия

Суд сократил срок ареста обвиняемым по делу Голунова экс-полицейским

Право.ру вчера в 10:45
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada

Внедорожник Chevrolet Niva стал частью модельного ряда АвтоВАЗа в конце 2019 года, когда отечественная компания выкупила у General Motors долю в СП «Джи Эм-АвтоВАЗ» и переименовала производственную площадку, где выпускался Chevrolet Niva, в «Лада Запад Тольятти».
32CARS.ru 21 июля в 07:29
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Общество

Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди

«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
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Наука

В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана

Обычно при заметном выделении метана в придонной области бактерии начинали его активно утилизировать, не позволяя газу подняться к поверхности, но в шлаковых конусах пролива Мак-Мердо этого не происходит: хотя первые сообщения о накапливающемся у дна метане появились еще девять лет назад, активность метанотрофных микроорганизмов на локации менялась очень медленно.
Naked Science 07:11
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Общество

ВЦИОМ: более трети россиян не хватает денег до зарплаты

33 процента россиян периодически испытывают нехватку денег до получения зарплаты, а 10 процентов сталкиваются с такой проблемой регулярно.
Вести.Ru 04:50
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Происшествия

Михаил Захаров просил политическое убежище в Германии

Как выяснилось, Михаил Захаров подал документы на получение политического убежища в Германии. Сам Захаров находится в международном розыске.
ГТРК Липецк 06:51
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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Здоровье

В Омской области могут ужесточить коронавирусные ограничения

Глава Роспотребнадзора Омской области не исключает возможности ужесточения в регионе коронавирусных ограничений.
Пишет Омск 09:16
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Общество

«Неуместная ретивость»: Беглов отрекся от увольнений 10% госслужащих

«Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения», — продолжил он.
REGNUM 10:31
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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