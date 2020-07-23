Коронавирус
ИзвестияСобянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 23 июля, сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал сообщения о том, что в Москве могут вновь ввести ограничительные меры из-за коронавируса.Газета.Ru09:28
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Собянин: в Москве не будут снова вводить ограничения из-за COVID-19
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