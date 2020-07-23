с чего всё началось

Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 23 июля, сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре

Политика США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля. 302

Политика Посол РФ в Британии: политику Лондона во многом определяет Вашингтон Лондон, 23 июля 2020, 17:16 — REGNUM Проамериканское лобби в британском парламенте во многом определяет антироссийскую политику Лондона, заявил 23 июля посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин в интервью РБК. 12

Общество Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах. 23

Общество Мурашко рассказал о третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса Министр пояснил, что третья фаза испытаний планируется в августе 2020 года.

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Происшествия Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием. 37

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Происшествия Михаил Захаров просил политическое убежище в Германии Как выяснилось, Михаил Захаров подал документы на получение политического убежища в Германии. Сам Захаров находится в международном розыске. 1