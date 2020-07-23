Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 23 июля, сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре

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