Коронавирус
ИнтерфаксСобянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве
Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
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Без широкого информирования населения это невозможно сделать. Поэтому мы немедленно сообщаем о всех случаях, которые подтверждены соответствующими лабораториями Роспотребнадзора. У нас нет ни одного случая, где бы мы промедлили и не сообщили гражданам о том, что происходит.
— Сергей Собянин, мэр МосквыИнтерфакс 02:10
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