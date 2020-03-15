Без широкого информирования населения это невозможно сделать. Поэтому мы немедленно сообщаем о всех случаях, которые подтверждены соответствующими лабораториями Роспотребнадзора. У нас нет ни одного случая, где бы мы промедлили и не сообщили гражданам о том, что происходит.

Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).

Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве

Политика Сатановский предрек коронавирусу победу на выборах в США Коронавирус оказался тестом на прочность для стран, их государственных институтов и общественных систем, заявил политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Политика Порошенко вернулся на Украину из Испании Депутат Верховной рады и лидер партии «Еврпейская Солидарность» Петр Порошенко, внезапно улетевший в Испанию накануне допроса в госбюро расследований (ГБР) и возможного ареста, в ночь на воскресенье вернулся на Украину.

Армия и оружие Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.

Технологии WhatsApp объявила о запуске новой функции WhatsApp запускает новую функции, позволяющей активировать автоматическое удаление сообщений. Об этом сообщается на сайте разработчиков.

Экономика Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках главное "не дергаться": не бежать в банк скупать доллары, а больше заботиться о здоровье.

Общество Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.

Общество Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.

Здоровье Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.

Спорт В Китае допускают, что коронавирус в страну могли завезти американские спортсмены В Китае обращают внимание на тот факт, что ещё в октябре 2019 года в Ухане прошли Всемирные военные игры, во время которых несколько американских спортсменов было госпитализировано с признаками «странной пневмонии».

Политика Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.

Политика Зеленский сравнил коронавирус с испанским гриппом Зеленский разместил на своей странице в Facebook видеообращение, в котором говорится, что если украинские жители пережили испанский грипп, то им не должен быть страшен и коронавирус.