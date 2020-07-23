Коронавирус
RT на русскомСобянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
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Собянин опроверг новый карантин, а в Минздраве назвали сроки вакцинации
Национальная служба новостей16:59
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Общество
Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле
Российская газета вчера в 18:42
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
ToDay News Ufa 11:52
Происшествия
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Волны разбили берега настолько, что некоторые особняки начали буквально сваливаться в океан.
Lenta.ru 21 июля в 10:46
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
Энергетика
«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения
Сообщается, что в июле оптовая цена на природный газ составит 2,298 тыс. гривен за тысячу кубометров, что на 7% больше, чем в июне 2020 года.
RT на русском вчера в 11:51
Гаджеты
Эксперт развеял мифы о зарядке гаджетов
Ранее «Профиль» писал о том, могут ли «чужие» зарядки испортить устройство или навредить его аккумулятору.
Профиль 21:33
Общество
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета 18:51
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Футбол
Рекордный контракт Стерлинга с Adidas на € 11 млн в год может помочь переходу в «Реал»
Сумма сделки составила около € 11 млн в год с учётом всех бонусов, что является рекордной сделкой для всего британского футбола.
Чемпионат 19:43
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Экономика
Польское СМИ рассказало о «медленной смерти» российской экономики
Российская экономика переживает «медленную смерть» из-за того, что правительство годами не модернизировало ее.
Московский Комсомолец 04:45
Общество
Щеглова назначена заместителем председателя Правительства Забайкалья
Инна Щеглова утверждена на должность заместителя председателя Правительства Забайкалья.
ZAB.RU 20:31
Шоу-бизнес
Первая жена Богомолова откровенно рассказала о роли Собчак в ее отношениях с режиссером
Бывшая жена Константина Богомолова, актриса Дарья Мороз откровенно рассказала о роли журналистки Ксении Собчак в ее отношениях с режиссером.
ФАН 09:29
Происшествия
ФСБ объявила, что пресекла подготовку теракта в Кабардино-Балкарии
Представители спецслужбы говорят, что нападение готовили боевики одной из запрещенных ближневосточных террористических организаций.
Эхо Москвы вчера в 09:32
Музыка
The Rolling Stones выпустили неизвестную ранее песню
Легендарная рок-группа The Rolling Stones решила порадовать своих поклонников и выпустила неизвестную ранее песню.
Комсомольская правда 07:04
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Гаджеты
Xiaomi в августе обновит ряд смартфонов до стабильной версии MIUI 12
Китайский производитель смартфонов Xiaomi озвучил список мобильных устройств, которые будут обновлены до стабильной версии MIUI 12.
iReactor 01:14
Здоровье
Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:05
Политика
Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
Газета.Ru 14:38
Армия и оружие
В США назвали «уникальными» российские корабли проекта «Зубр»
Иностранные эксперты заявили, что корабли данного проекта могут являться единственными на планете вооруженными морскими машинами на воздушной подушке.
Актуальные Новости 13:25
Экономика
Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:11
Футбол
ЦСКА и «Спартак» интересуются полузащитником «Нима» Сарром
Полузащитник французского «Нима» Сиди Сарр находится в сфере интересов двух российских клубов — ЦСКА и «Спартака».
Sport24.ru 13:22
Общество
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru 12:43
Происшествия
В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского
Несколько часов назад мужчина по имени Роман Скрыпник, который подозревается в угоне автомобиля, при задержании оказал сопротивление, угрожал гранатой и взял в заложники полицейского.
Коммерсантъ 09:32