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Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.В источнике
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Вести.Ru

Новости на «России 24». Москва перестала быть источником инфекционной опасности

Вести.Ruвчера в 13:42
Национальная служба новостей

Собянин опроверг новый карантин, а в Минздраве назвали сроки вакцинации

Национальная служба новостейвчера в 16:59
RT на русском

Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

RT на русскомвчера в 14:57
РИА Новости

Трамп считает, что в России «очень тяжелое время» из-за коронавируса

РИА Новости20:04
ТАСС

Собянин сообщил, что в Москве не планируется снова вводить ограничения из-за коронавируса

ТАССвчера в 09:49
Москва 24

Власти Москвы не планируют снова вводить ограничения из-за COVID-19 – Собянин

Москва 24вчера в 09:46
Интерфакс

Собянин: карантин в Москве в сентябре вводить не будут, ситуация с коронавирусом стабильная

Интерфаксвчера в 09:42
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В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

Лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, к которому в небе над Сирией приблизились два истребителя, благополучно приземлился в аэропорту Бейрута (столица Ливана), высадил пассажиров (некоторым из них потребовалась медицинская помощь - прим ред.), дозаправился и вылетел в Тегеран.
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета18:51
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МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия17:01
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В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
Военное деловчера в 04:40
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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости18:18
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Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса

Вашингтон, 24 июля 2020, 02:22 — REGNUM Россия «переживает трудные времена» из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме по итогам телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
REGNUM19:22
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В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения

Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор22 июля в 03:40
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК22 июля в 12:06
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