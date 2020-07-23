Смотрите также

Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста

В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Семья Жанны Фриске отсудила у Шепелева 7 млн рублей

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

В США назвали «уникальными» российские корабли проекта «Зубр»

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»

В сети появилась база с данными 600 тысяч пользователей Avito и «Юлы»

В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

В Царском селе ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века

В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения

Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

«Рубин» и «Ахмат» проголосовали за расширение РПЛ до 18 команд

На бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 записались около 50 тыс. москвичей

Собянин заявил об уменьшении числа «ковидных» пневмоний в Москве

В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд

Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности

Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС

ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании

Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева