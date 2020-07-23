Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.

Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

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