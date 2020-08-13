Собянин назвал слухами сообщения о введении ограничений с 15 сентября
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что информация о повторном введении ограничений из-за коронавируса в столице с 15 сентября является слухами. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».В источнике
С чего всё началось
"По поводу 15 сентября - эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил - никаких планов на этот счет нет", - сказал Собянин в эфире "Россия 24
", отвечая на вопрос по поводу слухов о введении режима самоизоляции из-за коронавируса в столице с 15 сентября.
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