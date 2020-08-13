Собянин назвал слухами сообщения о введении ограничений с 15 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что информация о повторном введении ограничений из-за коронавируса в столице с 15 сентября является слухами. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».