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Ведомости
Ведомости

Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о возвращении 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
"По поводу 15 сентября - эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил - никаких планов на этот счет нет", - сказал Собянин в эфире "Россия 24
", отвечая на вопрос по поводу слухов о введении режима самоизоляции из-за коронавируса в столице с 15 сентября.
РИА Новости09:28
Подробнее о событии
ТАСС

Собянин назвал слухами информацию о возвращении ограничений в Москве с 15 сентября

ТАСС10:21
Агентство Москва

Сергей Собянин: Планов по введению ограничений в Москве с 15 сентября нет

Агентство Москва09:27
Москва 24

Планов по введению ограничений в Москве с 15 сентября нет – Собянин

Москва 2409:30
RT на русском

Собянин заявил об отсутствии планов по введению ограничений в Москве

RT на русском09:29
Вечерняя Москва

Мэр Москвы назвал слухами возвращение ограничений в городе с 15 сентября

Вечерняя Москва09:28
РИА Новости

Собянин назвал сообщения о введении ограничений с 15 сентября слухами

РИА Новости09:28
РБК

Собянин назвал слухами сообщения о введении ограничений с 15 сентября

РБК10:07

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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска
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CNews06:43
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Коммерсантъ15:52
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