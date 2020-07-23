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Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал не вводить снова ограничительные меры в столице. По его словам, сейчас эпидемиологическая ситуация в мегаполисе спокойная и стабильная, и все, что ждут московские власти в ближайшие недели, - это введение в оборот вакцины от вируса.В источнике
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Вести.Ru

Новости на «России 24». Москва перестала быть источником инфекционной опасности

Вести.Ru13:42
Интерфакс

Собянин: карантин в Москве в сентябре вводить не будут, ситуация с коронавирусом стабильная

Интерфакс09:42
Москва 24

Власти Москвы не планируют снова вводить ограничения из-за COVID-19 – Собянин

Москва 2409:46
РБК

Собянин оценил вероятность введения нового карантина в Москве

РБК09:38
ТАСС

Собянин сообщил, что в Москве не планируется снова вводить ограничения из-за коронавируса

ТАСС09:09
РИА Новости

Собянин заявил об отсутствии плана возвращать карантин в Москве

РИА Новости11:35
RT на русском

Власти Москвы не намерены вновь вводить ограничения из-за коронавируса

RT на русском09:34

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUMвчера в 15:47
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Чемпионат России по футболу завершился буднично, но запомнился эффектными голами 30-го тура

Матчами 30-го тура не в меру растянувшийся из-за пандемии чемпионат России финишировал 22 июля, дав короткий (не более 2 недель) теперь отдых футболистам перед началом нового сезона.
Хорошие новости10:55

Верховный суд отказал Бабарико в возбуждении дела по жалобам на ЦИК

Верховный суд Белоруссии не стал возбуждать гражданское дело по жалобам экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, выдвинувшего свою кандидатуру на выборах президента страны, на решение ЦИК о нерегистрации его кандидатом, говорится в опубликованном на сайте суда в четверг определении.
РИА Новости10:02

Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями

«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Коммерсантъ13:08
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Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия11:38
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