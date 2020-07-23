Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал не вводить снова ограничительные меры в столице. По его словам, сейчас эпидемиологическая ситуация в мегаполисе спокойная и стабильная, и все, что ждут московские власти в ближайшие недели, - это введение в оборот вакцины от вируса.В источнике
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