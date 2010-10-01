Общество

Мой район - НовогиреевоМой район - НовогиреевоСобянин опубликовал введенные из-за коронавируса меры соцподдержки

Список мер будет дополняться
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Собянин опубликовал введенные из-за коронавируса меры соцподдержки

Перово: события и люди04:45

Собянин опубликовал введенные из-за коронавируса меры соцподдержки

Новокосино. Вестник района04:38

Собянин опубликовал список введенных из-за пандемии мер соцподдержки

Будни Сокольников04:40

Собянин опубликовал введенные из-за коронавируса меры соцподдержки

Вешняки04:42

Собянин опубликовал введенные из-за коронавируса меры соцподдержки

Преображенка для Вас04:28

Собянин опубликовал список введенных из-за пандемии мер соцподдержки

Взгляд с Соколиной горы04:16

Собянин опубликовал введенные из-за коронавируса меры соцподдержки

Мой район - Новогиреево04:13
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Политика

Песков рассказал об участии Минобороны РФ в борьбе против коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Министерство обороны будет противодействовать распространению коронавирусной инфекции в стране.
NewInform 06:01
1
Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru вчера в 11:32
90
Общество

На пациентов с COVID-19 в Мурманской области наденут трекер-браслеты

На пациентов с коронавирусной инфекцией в Мурманской области наденут трекер-браслеты, правительство выделило на их закупку 1,5 млн рублей.
Газета.Ru 05:15
172
Здоровье

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
153
Здоровье

На Кубани выявили 24 новых случая заражения коронавирусом

В среду, 15 апреля оперштаб сообщил о 24 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Краснодарского края.
Kursk.com 04:14
14
Общество

В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение

С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
96
Происшествия

СК завершил расследование дела пилота сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100

RT на русском 06:09
59
Шоу-бизнес

Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ

Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
Общество

Депутаты поддержали временное освобождение малого бизнеса от аренды

В среду, 15 апреля, Законодательное собрание Петербурга в первом чтении поддержало законопроект «Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов».
Форпост Северо-Запад 05:18
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Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 13 апреля в 08:42
4,1K
Общество

Жителям Подмосковья рассказали, как оформить цифровой пропуск

Власти Московской области рассказали, как оформить цифровой пропуск для перемещения по региону, и также пояснили, понадобится ли он для выгула собаки или похода в магазин, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
Радио Sputnik вчера в 10:38
163
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Lenta.ru 03:51
823
Энергетика

Россия не спасла свою нефть от падения цен

Сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия пошла на максимальное сокращение добычи нефти, не спасла российский сорт Urals от падения цен.
Lenta.ru 06:41
Здоровье

Трое медиков в Татарстане заразились коронавирусом

В Татарстане трое медиков заразились коронавирусом, их состояние оценивают сейчас как удовлетворительное.
Республика Татарстан 05:53
9
Общество

В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве

Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным.
РИА Новости 05:49
230
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
4,1K
Происшествия

В Петербурге пятый пациент умер от коронавирусной инфекции

В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ подтвердила пятую смерть от коронавирусной инфекции.
Российская газета 04:59
8
Экономика

Изменения в бюджет приняты единогласно

Подводя итоги внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий год председатель Заксобрания Александр Ведерников подчеркнул: – Депутатами единогласно были приняты изменения в закон об областном бюджете на текущий год.
Областная газета (г. Иркутск) 04:45
6
Происшествия

На Кубани взяли под стражу вора в законе

Первый отдел по расследованию особо важных дел краевого СУ СК РФ возбудил в отношении «вора в законе» уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии.
Кубань 24 13 апреля в 07:14
111
Здоровье

В России ожидается волна алкоголизма после пандемии

В статье за подписью московского корреспондента NYT Антона Трояновского, опубликованной вчера, сказано, что в России страх перед злоупотреблением алкоголем становится реальностью, потому что продажи алкогольной продукции растут и провоцируют усиление бытового насилия.
Рамблер 06:19
Общество

В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан

Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43
288
Политика

В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
3,5K
Шоу-бизнес

Двойняшки Аллы Пугачевой растрогали маму до слез в день ее 71-летия

Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео, как их общие дети Гарри и Лиза поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения.
Летидор 04:24
1
Здоровье

Среди заболевших коронавирусом в Свердловской области есть челябинцы

Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области подтвердили диагноз еще у 12 человек.
Радио Business FM Челябинск 05:09
11
Экономика

Дмитрий Олюнин назначен президентом банка «Восточный»

Рукводство банка «Восточный» назначило Дмитрия Олюнина президентом, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Ведомости 06:09
3
Игры

Слухи: инсайдер показал модель Принца Персии из ремейка трилогии «Пески времени»

Согласно информации DenseEquation, Ubisoft представит ремейки всех трёх игр из трилогии «Пески времени» (не только Prince of Persia: The Sands of Time) в рамках собственной цифровой презентации.
3DNews 04:14
Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском вчера в 05:55
2,8K
Политика

СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ

Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
645
Энергетика

Цены на бензин в России начали снижаться

В России на неделе с 5 по 12 апреля снизились цены на бензин.
Газета.Ru 03:26
3,5K
Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
145
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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