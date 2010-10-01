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Перово: события и люди

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 90

Здоровье На Кубани выявили 24 новых случая заражения коронавирусом В среду, 15 апреля оперштаб сообщил о 24 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Краснодарского края. 14

Общество В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии. 96

Шоу-бизнес Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Общество Депутаты поддержали временное освобождение малого бизнеса от аренды В среду, 15 апреля, Законодательное собрание Петербурга в первом чтении поддержало законопроект «Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов». 13

Политика Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией. 4,1K

Общество Жителям Подмосковья рассказали, как оформить цифровой пропуск Власти Московской области рассказали, как оформить цифровой пропуск для перемещения по региону, и также пояснили, понадобится ли он для выгула собаки или похода в магазин, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона. 163

Энергетика Россия не спасла свою нефть от падения цен Сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия пошла на максимальное сокращение добычи нефти, не спасла российский сорт Urals от падения цен.

Общество В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным. 230

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,1K

Происшествия В Петербурге пятый пациент умер от коронавирусной инфекции В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ подтвердила пятую смерть от коронавирусной инфекции. 8

Экономика Изменения в бюджет приняты единогласно Подводя итоги внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий год председатель Заксобрания Александр Ведерников подчеркнул: – Депутатами единогласно были приняты изменения в закон об областном бюджете на текущий год. 6

Происшествия На Кубани взяли под стражу вора в законе Первый отдел по расследованию особо важных дел краевого СУ СК РФ возбудил в отношении «вора в законе» уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии. 111

Здоровье В России ожидается волна алкоголизма после пандемии В статье за подписью московского корреспондента NYT Антона Трояновского, опубликованной вчера, сказано, что в России страх перед злоупотреблением алкоголем становится реальностью, потому что продажи алкогольной продукции растут и провоцируют усиление бытового насилия.

Общество В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. 288

Политика В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха». 3,5K

Игры Слухи: инсайдер показал модель Принца Персии из ремейка трилогии «Пески времени» Согласно информации DenseEquation, Ubisoft представит ремейки всех трёх игр из трилогии «Пески времени» (не только Prince of Persia: The Sands of Time) в рамках собственной цифровой презентации.

Политика Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. 2,8K