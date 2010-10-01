Перово: события и люди

Преображенка для Вас

Политика Захарова прокомментировала приостановку США финансирования ВОЗ Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ показывает, что для Вашингтона главное - найти "виноватых" и доказать свою "безгрешность". 39

Общество Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 196

Футбол «Матч ТВ» выявит победителя Лиги чемпионов-2019/20 в кибер-турнире «Матч ТВ» организует турнир по киберфутболу, где будут играть все те же команды, которые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Общество В Тульской области закрыли строительные магазины и пункты самовывоза 14 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в закон "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области". 76

Финансы Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).

Энергетика МЭА ожидает в 2020 году крупнейшее падение спроса на нефть в истории Падение спроса на нефть по итогам текущего года станет крупнейшим в истории и составит 9,3 млн баррелей в сутки.

Здоровье В Башкирии Минздрав сообщил данные по коронавирусу за последнее время Во время ежедневного брифинга, посвященного коронавирусу в Башкирии, министр здравоохранения Максим Забелин подтвердил смерть двух пациентов от COVID-19.

Авто В Сети показали удлинённый универсал Lada Granta Летом 2018 года АвтоВАЗ выпустил обновление для семейства Lada Granta, который доступен россиянам в кузове седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, в том числе кросс-версия. 28

Общество В Москве изолировали более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама Более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама изолировали в гостиницах Москвы, у троих нашли симптомы ОРВИ и отправили в больницу, говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора. 3

Общество В Петушинском районе Владимирской области введут особый режим Согласно подписанному Сипягиным документу, на период действия комплекса особого режима "запрещается въезд в Петушинский район и выезд из него граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах территории с особым режимом". 22

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. 3K

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 365

Общество В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН). 138

Здоровье Об опасности медицинских масок рассказали в ВОЗ Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что необходимо обеспечить людей достаточным количеством масок. 1,2K

Общество В России коронавирус может сойти на нет в июне, заявил эксперт Коронавирус в России может закончиться к началу или середине июня, такой вывод можно сделать исходя из накопленного опыта, заявил академик РАН, пульмонолог, заведующего кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, Александр Чучалин.

Общество В Омске ужесточат наказания за нарушения режима самоизоляции БУРКОВ подчеркнул, что если ранее власти штрафовали только нарушителей домашнего карантина (то есть, например, людей, вернувшихся из других стран), то теперь, когда омичи, вдохновленные потеплением, массово высыпали на улицу, по-видимому, придется ужесточить систему наказания в отношении людей, передвигающихся по городу без пропусков и экстренной причины. 44

Происшествия В Пензе умерла вторая пациентка с коронавирусом Находившаяся две недели в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких 50-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в Пензе, это вторая жертва, сообщила в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. 2

Здоровье Доктор Мясников рассказал о нападениях на пациентов с коронавирусом Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что в палатах российских больниц происходят столкновения между пациентами с подтвержденным коронавирусом и больными с другими диагнозами. 18

Политика Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге. 279

Общество 108 человек заразились коронавирусом в Ленобласти за сутки Роспотребнадзор по Ленинградской области сегодня, 15 апреля, сообщает о 108 (уточнено) новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. (В том числе — 88 мигрантов в хостеле во Всеволожском районе). 21

Происшествия В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях. 1

Происшествия В Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусом Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. 1