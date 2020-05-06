Коронавирус
Российская газетаСобянин осмотрел временный госпиталь для долечивания COVID-19 на ВДНХ
В самом крупном на ВДНХ 75-м павильоне разворачивается временный госпиталь для борьбы с коронавирусом. На площади в 53 тысячи квадратных метров, где в столице традиционно проходят самые значимые выставки и форумы, сейчас разместятся около 2 тысяч больничных коек.
Читать в источнике
Оценить104
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Собянин: Для борьбы с коронавирусом создаются резервные медицинские центры
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:59
В выставочных центрах, автосалоне и ледовом дворце Москвы откроют коронавирусные госпитали
Комсомольская правда05:52
Сергей Собянин рассказал о создании временного коронавирусного госпиталя на ВДНХ
Агентство Москва04:19
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
Общество
Собянин обязал москвичей носить маски в транспорте и магазинах
С 12 мая все Москвичи обязаны носить маски и перчатки. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Газета.Ru 09:53
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
Политика
Путин призвал не перегибать палку с санитарными мерами
Президент РФ Владимир Путин на совещании по транспорту призвал не переусердствовать с требованиями к бизнесу по соблюдению санитарных мер после эпидемии коронавируса.
BFM.ru 07:47
Общество
С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Коммерсантъ вчера в 09:31
Здоровье
Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
Фигурное катание
Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Экономика
Пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал на 70-95%
Пассажиропоток на всех видах транспорта в России в апреле в упал на 70-95%, заявил глава Минтранса Евгений Дитрих на совещании у президента Владимира Путина по развитию транспорта в стране.
ТАСС 08:23
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Происшествия
Разгрузка за углом: саратовцы удивлены поведением перевозчиков
Минтранс установил владельцев автобуса со Степана Разина Рейд.
Взгляд-инфо 06:31
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 05 мая в 13:55
Общество
Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера
Челябинск, 7 мая 2020, 17:04 — REGNUM В Челябинске представители торгово-развлекательного комплекса «Космос» извинились за фотографию Адольфа Гитлера, которая была опубликована вместе с историей о якобы воевавшем ветеране Великой Отечественной войны.
REGNUM 10:04
Футбол
Бундеслига возобновится 16 мая, первыми сыграют «Боруссия» и «Шальке»
Первой игрой после паузы станет рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04».
Бомбардир.ру 08:46
Шоу-бизнес
Киркоров сообщил результаты теста на коронавирус
Московский Комсомолец вчера в 07:09
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
Газета.Ru 09:26
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК вчера в 08:34
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07:11
Экономика
Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 году
Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году.
Lenta.ru 10:27
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковокй одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу Джамбула Джанашию - еще одного предполагаемого соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 10:28
Игры
Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect
NewInform 03:48
Здоровье
От коронавируса в Мордовии скончались два медработника
В республике от коронавирусной инфекции скончались два медработника.
МордовМедиа 09:00