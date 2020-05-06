В самом крупном на ВДНХ 75-м павильоне разворачивается временный госпиталь для борьбы с коронавирусом. На площади в 53 тысячи квадратных метров, где в столице традиционно проходят самые значимые выставки и форумы, сейчас разместятся около 2 тысяч больничных коек.

Собянин осмотрел временный госпиталь для долечивания COVID-19 на ВДНХ

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