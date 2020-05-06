Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСобянин осмотрел временный госпиталь для долечивания COVID-19 на ВДНХ

В самом крупном на ВДНХ 75-м павильоне разворачивается временный госпиталь для борьбы с коронавирусом. На площади в 53 тысячи квадратных метров, где в столице традиционно проходят самые значимые выставки и форумы, сейчас разместятся около 2 тысяч больничных коек.
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Собянин осмотрел временный госпиталь для долечивания COVID-19 на ВДНХ

Российская газета08:29

Сергей Собянин: Для борьбы с коронавирусом создаются резервные медицинские центры

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:59

В Москве за сутки госпитализировали меньше пациентов с коронавирусом, чем выписали

ТАСС04:20

Собянин осмотрел временный госпиталь для долечивания COVID-19 на ВДНХ

Москва 2404:23

В выставочных центрах, автосалоне и ледовом дворце Москвы откроют коронавирусные госпитали

Комсомольская правда05:52

Сергей Собянин рассказал о создании временного коронавирусного госпиталя на ВДНХ

Агентство Москва04:19

МГФОМС оценил долечивание пациентов с COVID-19

Vademecumвчера в 12:05
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Общество

Собянин обязал москвичей носить маски в транспорте и магазинах

С 12 мая все Москвичи обязаны носить маски и перчатки. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
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Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
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Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
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Фигурное катание

Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
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Экономика

Пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал на 70-95%

Пассажиропоток на всех видах транспорта в России в апреле в упал на 70-95%, заявил глава Минтранса Евгений Дитрих на совещании у президента Владимира Путина по развитию транспорта в стране.
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Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
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Происшествия

Разгрузка за углом: саратовцы удивлены поведением перевозчиков

Минтранс установил владельцев автобуса со Степана Разина Рейд.
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Авто

Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 05 мая в 13:55
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Общество

Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера

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Чемпион Европы по волейболу сообщил о нападении на него в Москве

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Первой игрой после паузы станет рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04».
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Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
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Экс-главе СКР по Волгоградской области предъявили новое обвинение

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Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом

Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
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В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
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Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
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Skoda раскрыла информацию об электрическом кроссовере Enyaq

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Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 году

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году.
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ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковокй одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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