Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках встречи с представителями сферы общественного питания города сообщил, что оставшиеся ограничения в столице не снимут раньше середины июля нынешнего года, сообщает ТАСС.

Сергей Собянин: Ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

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