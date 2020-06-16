Коронавирус
КоммерсантъСобянин: оставшиеся ограничения не снимут раньше середины июля
Оставшиеся в Москве ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, не будут сняты раньше середины июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Плющенко назначили тренером сборной России
Ореанда-Новости 14 июня в 14:20
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В Фонде соцстраха объяснили причину неоплаты некоторых больничных для лиц 65+
В Фонде социального страхования Ивановской области объяснили, почему отказывают в оформлении и оплате больничных для лиц, кому 65 лет исполнилось после 1 июня 2020 года.
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Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова
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В Забайкалье четыре человека утонули, спасая тонущую в реке девочку
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Польские эксперты изучили новую тактику боя российских танков
Новинкой же боевой тактики танковых подразделений стал "сирийский вал", который, как понятно из названия, применялся в Сирии.
Политическая Экспертиза 08:52
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Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия 10:33
Экономика
Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства
Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
РБК 22:00
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
Общество
Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
РИА Новости 21:46
Политика
Сроки проведения Прямой линии с Путиным перенесли
Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что в этом – 2020 - году прямая линия с главой государства пройдет после 1 июля.
Live24 08:04
Общество
Отбывавший срок в США россиянин Лисов вылетел в Москву
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В России предложили сократить новогодние каникулы
Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru 04:44
Музыка
Группу Little Big подозревают в плагиате хита Uno
Российская группа Little Big оказалась в центре споров из-за видео в Tik-Tok, автор которого сравнил песню российских звезд с произведением американской группы Black Eyed Peas.
ФедералПресс 07:04
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Экономика
В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам
Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия вчера в 17:15
Политика
В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США
Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
Российская газета 06:00
Энергетика
Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ
Польский газовый оператор PGNiG сообщил, что ожидает выплат российским поставщиком полутора миллиардов долларов компенсаций до 1 июля текущего года.
Городовой 12:43
Политика
Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения
Меры эпидемиологической безопасности превыше всего Иванов подчеркнул, что превалирующими при возобновлении международного авиасообщения должны быть меры эпидемиологической безопасности.
ТАСС 08:37
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело 09:17
Общество
Александр Бастрыкин провел оперативное совещание
Александр Бастрыкин провел оперативное совещание.
Российская газета 14:12
Политика
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
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Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Политика
В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости 12:19
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«Химки» подали документы на лицензирование в Лиге Европы
Ранее «Химки» подали документы на лицензирование и в РПЛ, и в ФНЛ.
Bookmaker-ratings.ru 06:39
Кино
15 июня в Wink состоится премьера мини-сериала «Их было десять»
Книга британской писательницы Агаты Кристи была экранизирована в разных странах 15 июня в видеосервисе Wink состоится эксклюзивная цифровая премьера психологического триллера «Их было десять» — современной адаптации шедевра Агаты Кристи «Десять негритят».
О чем говорит Смоленск вчера в 04:23
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
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