Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСобянин: оставшиеся ограничения не снимут раньше середины июля

Оставшиеся в Москве ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, не будут сняты раньше середины июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Собянин назвал срок действия оставшихся ограничений из-за коронавируса

РБК12:08

Собянин: оставшиеся ограничения не снимут раньше середины июля

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Собянин исключил снятие оставшихся ограничений раньше середины июля

РИА Новости11:20

Собянин: Действующие в Москве ограничения не снимут в полном объеме раньше середины июля

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Сергей Собянин: Ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Вечерняя Москва11:23

Действующие в Москве ограничения не снимут в полном объеме раньше середины июля – Собянин

Москва 2411:44

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

ТАСС11:18
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В Фонде соцстраха объяснили причину неоплаты некоторых больничных для лиц 65+

В Фонде социального страхования Ивановской области объяснили, почему отказывают в оформлении и оплате больничных для лиц, кому 65 лет исполнилось после 1 июня 2020 года.
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Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова

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В Забайкалье четыре человека утонули, спасая тонущую в реке девочку

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Польские эксперты изучили новую тактику боя российских танков

Новинкой же боевой тактики танковых подразделений стал "сирийский вал", который, как понятно из названия, применялся в Сирии.
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Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия 10:33
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Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
РБК 22:00
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Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
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Общество

Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
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Сроки проведения Прямой линии с Путиным перенесли

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что в этом – 2020 - году прямая линия с главой государства пройдет после 1 июля.
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
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Группу Little Big подозревают в плагиате хита Uno

Российская группа Little Big оказалась в центре споров из-за видео в Tik-Tok, автор которого сравнил песню российских звезд с произведением американской группы Black Eyed Peas.
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Происшествия

В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
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Экономика

В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам

Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
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В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США

Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
Российская газета 06:00
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Энергетика

Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Польский газовый оператор PGNiG сообщил, что ожидает выплат российским поставщиком полутора миллиардов долларов компенсаций до 1 июля текущего года.
Городовой 12:43
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Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения

Меры эпидемиологической безопасности превыше всего Иванов подчеркнул, что превалирующими при возобновлении международного авиасообщения должны быть меры эпидемиологической безопасности.
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Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело 09:17
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Общество

Александр Бастрыкин провел оперативное совещание

Александр Бастрыкин провел оперативное совещание.
Российская газета 14:12
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Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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На Ванкорском месторождении у 11 работников нашли коронавирус

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В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель

В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
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Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

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«Химки» подали документы на лицензирование в Лиге Европы

Ранее «Химки» подали документы на лицензирование и в РПЛ, и в ФНЛ.
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Книга британской писательницы Агаты Кристи была экранизирована в разных странах 15 июня в видеосервисе Wink состоится эксклюзивная цифровая премьера психологического триллера «Их было десять» — современной адаптации шедевра Агаты Кристи «Десять негритят».
О чем говорит Смоленск вчера в 04:23
Экономика

Жители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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