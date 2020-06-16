Оставшиеся в Москве ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, не будут сняты раньше середины июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: оставшиеся ограничения не снимут раньше середины июля

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