Коронавирус
ВедомостиСобянин назвал сроки отмены в Москве оставшихся ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал отмену в столице оставшихся ограничений не ранее середины июля. Об этом он заявил на встрече с представителями сферы общественного питания Москвы, передает «Интерфакс».
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Здоровье
В Самарскую область привезли лекарство от коронавируса
В ближайшее время Лекарство будет доставлено в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина и в Тольяттинскую горбольницу №5. - Уже с завтрашнего дня мы будем иметь возможность назначения его нашим пациентам и оценки ближайших результатов, - заявил главный врач Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина Армен Бенян 16 июня.
СитиТрафик 13:43
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета вчера в 16:11
Происшествия
Во французском Дижоне чеченцы устроили беспорядки
Во Франции в городе Дижон чеченцы из числа местной диаспоры устроили массовые беспорядки.
МонаВиста 04:43
Общество
Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь
Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service 05:29
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
RT на русском 04:51
Происшествия
Появилось видео ДТП с грузовиком на трассе М-5 «Урал»
В социальных сетях появилось видео ДТП с грузовиком и пятью легковыми автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области.
РБК 12:04
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Общество
В Минздраве назвали дату первых испытаний вакцины от коронавируса
Специалисты Центра имени Гамалеи приступят к клиническим испытаниям, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Петербургский дневник 13:49
Игры
Sony: Gran Turismo 7 использует почти все особенности PlayStation 5
Gran Turismo 7 будет использовать практически все особенности PlayStation 5, о чём в интервью Guardian сообщил вице-президент европейского подразделения PlayStation Саймон Раттер.
Игромания.ру 14:04
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
Политика
Названо условие завершения «Северного потока-2»
В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса.
Lenta.ru 15:30
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru 13:42
Теннис
Теннисный турнир категории «Мастерс» в Цинциннати перенесён в Нью-Йорк
Американская теннисная ассоциация (USTA) официально подтвердила, что турнир в Цинциннати в этом году из-за пандемии коронавируса будет перенесён в Нью-Йорк.
RT на русском 13:59
Общество
Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок
Ветераны Великой Отечественной войны приедут на Красную площадь, чтобы посмотреть парад Победы, на дезинфицированном транспорте в окружении проверенных на коронавирус людей, их рассадят на трибуне через два кресла, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 13:45
Происшествия
МВД наградит полицейских, пострадавших при стрельбе в Москве
Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл накануне.
Говорит Москва 11:24
Здоровье
Эксперты назвали факторы успешного сопротивления России коронавирусу
России помогли более эффективно и с минимальными потерями преодолеть пандемию коронавируса несколько важных факторов.
Газета.Ru 09:31
Космос
Ученые зафиксировали сердцебиение черной дыры
Астрономы вновь зафиксировали так называемое сердцебиение черной дыры, которая расположена на расстоянии 600 млрд световых лет от планеты Земля.
ТК Звезда 13 июня в 20:54
Культура
В Британии скончался известный уличный кот Боб
Общественности имя рыжего пушистика стало известно благодаря его совместным уличным выступлениям с музыкантом Джеймсом Боуэном, спасшим кота тринадцать лет назад.
Комсомольская правда 14:47
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Происшествия
Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой
В Ингушетии произошла крупная перестрелка Днем во вторник, 16 июня, в городе Назрань (Ингушетия) произошла массовая перестрелка, участниками которой стали 15 человек.
Lenta.ru 10:40
Общество
Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не обязательно, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 15:18
Экономика
В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам
Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия вчера в 17:15
Общество
Глава Крыма отменил парад Победы в Симферополе
Глава Крыма Сергей Аксёнов принял решение провести парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне только в Керчи и Севастополе, в Симферополе отменен.
Евразия Daily 04:58
Общество
СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Gazeta.SPb вчера в 17:51
Спорт
В Steam начался летний фестиваль игр
Cyber.sports.ru 14:17