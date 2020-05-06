Коронавирус
Lenta.ruСобянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
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Режим самоизоляции при этом не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать ему для того, чтобы создавать возможности работы большему количеству предприятий. И работа на предприятиях должна четко регулироваться теми инструкциями, которые сегодня предписаны санитарными врачами.
— Сергей Собянин, мэр МосквыАгентство Москва 09:47
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