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Lenta.ruLenta.ruСобянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
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Сергей Собянин
Режим самоизоляции при этом не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать ему для того, чтобы создавать возможности работы большему количеству предприятий. И работа на предприятиях должна четко регулироваться теми инструкциями, которые сегодня предписаны санитарными врачами.
— Сергей Собянин, мэр МосквыАгентство Москва 09:47

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