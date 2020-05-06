Режим самоизоляции при этом не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать ему для того, чтобы создавать возможности работы большему количеству предприятий. И работа на предприятиях должна четко регулироваться теми инструкциями, которые сегодня предписаны санитарными врачами.

Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен. Об этом Сергей Собянин заявил на совещании о поэтапном снятии ограничений, введенных из-за коронавируса.

Собянин: Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен

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