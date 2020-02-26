Режим изоляции граждан, которые прибыли в Москву из стран, подверженных эпидемии коронавируса, не является дискриминационным и касается всех, включая граждан Китая, говорится в письме мэра российской столицы Сергея Собянина чрезвычайному и полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю (копия письма есть в распоряжении "Интерфакса").

с чего всё началось

Режим изоляции граждан, которые прибыли в Москву из стран, подверженных эпидемии коронавируса, не является дискриминационным и касается всех, включая граждан Китая, говорится в письме мэра российской столицы Сергея Собянина чрезвычайному и полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю (копия письма есть в распоряжении "Интерфакса").

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