Коронавирус
Российская газетаСобянин отложил введение пропускного режима в Москве
Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Общество
В Италии начали бояться больше голода, чем коронавируса
В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о победе в суде над «Газпромом»
Польская PGNiG выиграла спор с «Газпромом» на $1,5 млрд в международном арбитраже, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Наука
Ученые рассказали о наследуемых признаках, связанных с раком груди
Анализ, проведенный на основе большого когортного исследования, показал, что плотность молочных желез, микрокальцификаты и уплотнения в груди связаны с повышенным риском развития раковых опухолей.
Общество
Власти Москвы продлили «коронавирусные ограничения». Главное
Сергей Собянин 2 апреля объявил о продлении ограничительных мер в Москве в связи с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Арарата Кещяна помогает папе забивать гвозди молотком
Старшая дочь Арарата Кещяна уже умеет забивать гвозди молотком. И Ева всегда доводит работу до конца.
Авто
В России Toyota подняла цены на автомобили
Происшествия
В Челябинске полиция блокирует проезд и останавливает все машины
Сотрудники ГИБДД проводят в Челябинске профилактическое мероприятие «Тоннель».
Политика
Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка
Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.
Энергетика
Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
Как оформить приказ о работе компании в режиме самоизоляции из-за COVD-19
Приказ может быть составлен в произвольной форме. В него вы можете включить важные для вашей компании или специфики деятельности пункты.
Политика
Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Политика
Госдеп заявил о возможном снятии санкций с «дочки» «Роснефти»
Соединенные Штаты снимут свои санкции с «дочки» «Роснефти» компании Rosneft Trading, если получат доказательства, что эта компания больше не имеет отношения к нефтяной промышленности Венесуэлы.
Общество
Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
Общество
Шить медицинские маски в России разрешат без лицензии
"Уже намечено до конца недели принять ряд решений, по маскам уже принято решение: не нужно лицензию, а просто запрос, получаете разрешение на производство масок", — заявила спикер Совфеде Валентина Матвиенко.
Космос
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Учёным удалось увидеть неопознанный летающий объект. Он появился в небе ярким светом 29 марта 2020 года.
Политика
Следующая неделя в России может стать также нерабочей
Следующую неделю тоже планируют объявить в России нерабочей.
Энергетика
«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию
«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода на карантине сменила имидж
Поклонники с радостью восприняли новость о том, что Лобода сменила имидж.
Культура
Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Политика
Рейтинг партии Зеленского упал на треть
Рейтинг партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» с февраля упал на треть, свидетельствуют результаты опроса центра «Социс».
Политика
НАТО намерена углубить партнерство с Украиной и Грузией
НАТО планирует еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что всем вузам рекомендуется возобновить обучение в дистанционном формате с 6 апреля.
Общество
Билл Гейтс поделился способами улучшения ситуации с корнавирусом
Основатель Microsoft Билл Гейтс в колонке для Washington Post поделился способами улучшения ситуации с корнавирусом.
Политика
Путин поручил установить в регионах специальный порядок передвижения
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан в связи с пандемией коронавируса.