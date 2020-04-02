Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Общество Изменился срок предоставления налоговой отчетности Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Наука Ученые рассказали о наследуемых признаках, связанных с раком груди Анализ, проведенный на основе большого когортного исследования, показал, что плотность молочных желез, микрокальцификаты и уплотнения в груди связаны с повышенным риском развития раковых опухолей.

Общество Власти Москвы продлили «коронавирусные ограничения». Главное Сергей Собянин 2 апреля объявил о продлении ограничительных мер в Москве в связи с распространением коронавируса.

Политика Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.

Политика Врио главы Коми назначен Владимир Уйба Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.

Политика Госдеп заявил о возможном снятии санкций с «дочки» «Роснефти» Соединенные Штаты снимут свои санкции с «дочки» «Роснефти» компании Rosneft Trading, если получат доказательства, что эта компания больше не имеет отношения к нефтяной промышленности Венесуэлы.

Общество Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.

Общество Шить медицинские маски в России разрешат без лицензии "Уже намечено до конца недели принять ряд решений, по маскам уже принято решение: не нужно лицензию, а просто запрос, получаете разрешение на производство масок", — заявила спикер Совфеде Валентина Матвиенко.

Космос На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект Учёным удалось увидеть неопознанный летающий объект. Он появился в небе ярким светом 29 марта 2020 года.

Политика Рейтинг партии Зеленского упал на треть Рейтинг партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» с февраля упал на треть, свидетельствуют результаты опроса центра «Социс».

Политика НАТО намерена углубить партнерство с Украиной и Грузией НАТО планирует еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Общество Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что всем вузам рекомендуется возобновить обучение в дистанционном формате с 6 апреля.