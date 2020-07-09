Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения

С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин. Студенты, по его словам, снова получат возможность посещать вузы, а абитуриенты и выпускники - сдавать очные экзамены.
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Новый этап снятия ограничений в Москве. Главное

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Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве

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Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

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Какие ограничения снимут в Москве с 13 июля и с 1 августа

Моссоветвчера в 05:10
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Происшествия

Два депутата от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала

В рамках уголовного дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержаны депутаты Думы Хабаровского края от ЛДПР Козлов и Кузнецов.
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Происшествия

В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток

Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
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Общество

В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим

Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
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Происшествия

Опубликована информация об имуществе Фургала

Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Общество

Собянин заявил о преодолении основных проблем с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные проблемы с коронавирусом в столице преодолены. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Наука

В США разработают новую терапию для борьбы с жировой болезнью печени

Дни24 08:49
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Происшествия

Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге

Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
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Политика

Источник в ЛДПР: Жириновского заранее ознакомили с делом Фургала

Читайте такжеВ Хабаровском крае по подозрению в организации убийств задержан губернатор Сергей Фургал Собеседник издания сообщил, что Жириновскому показывали некоторые материалы дела, чтобы убедить его в неполитическом характере преследования губернатора.
Общественное телевидение России 07:48
Происшествия

Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула

Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
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Здоровье

Алтайский край «откатят» на первый этап борьбы с коронавирусом

Эпидситуация заставляет руководство Алтайского края принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
Алтапресс 04:46
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Игры

Microsoft, похоже, прекращает производство основных моделей Xbox One

Об аналогичном рассказал и пользователь с Reddit, который представился сотрудником сети магазинов Target, где также прекратили поставки основных моделей Xbox One.
Игромания.ру 08:25
Происшествия

В Астрахани задержаны «старейшины» «Свидетелей Иеговы»

В Астрахани четырех человек задержали по подозрению в организации местной общины "Свидетелей Иеговы" (запрещены в России как экстремистская организация).
Интерфакс 08:39
Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
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Армия и оружие

Сирийская армия нанесла артиллерийский удар по боевикам на юге Идлиба

Две деревни атакованы сирийской армией 8 июля в провинции Идлиб, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна вчера в 16:25
Политика

В Кремле не увидели связи между убийством в Австрии и Кадыровым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит связи между убийством в Австрии выходца из Чечни и главой республики Рамзаном Кадыровым, пишет РИА Новости.
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Хоккей

«Авангард» расторг контракт с нападающим Свеном Андригетто

Андригетто приехал в Россию перед прошлым сезоном и заключил с омским клубом двухлетний контракт на общую сумму в 180 млн рублей, сходу став самым дорогим хоккеистом в команде.
ODDS.ru 06:24
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

BFM.ru 08:15
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Футбол

«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
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В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
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Экономика

Инвестиции в российскую недвижимость обвалились

Объем инвестиций в недвижимость России по итогам второго квартала 2020 года составит порядка 47 миллиардов рублей — на 19 процентов меньше, чем в аналогичном периоде 2019-го (59 миллиардов рублей).
Lenta.ru 08:09
Происшествия

СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
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Экономика

Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%

В первом полугодии средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи выросла на 8%, с 270 руб. до 291 руб. Это позволило операторам компенсировать выпадающую выручку из-за самоизоляции россиян во время пандемии.
Коммерсантъ вчера в 05:56
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Общество

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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