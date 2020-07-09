Коронавирус
Российская газетаВ Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения
С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин. Студенты, по его словам, снова получат возможность посещать вузы, а абитуриенты и выпускники - сдавать очные экзамены.
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Происшествия
Два депутата от ЛДПР задержаны в рамках уголовного дела против Фургала
В рамках уголовного дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержаны депутаты Думы Хабаровского края от ЛДПР Козлов и Кузнецов.
Пятый канал 07:13
Происшествия
В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток
Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
Российская газета 07:35
Общество
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
Происшествия
Опубликована информация об имуществе Фургала
Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Общество
Собянин заявил о преодолении основных проблем с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные проблемы с коронавирусом в столице преодолены. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Происшествия
Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге
Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
Политика
Источник в ЛДПР: Жириновского заранее ознакомили с делом Фургала
Читайте такжеВ Хабаровском крае по подозрению в организации убийств задержан губернатор Сергей Фургал Собеседник издания сообщил, что Жириновскому показывали некоторые материалы дела, чтобы убедить его в неполитическом характере преследования губернатора.
Общественное телевидение России 07:48
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Здоровье
Алтайский край «откатят» на первый этап борьбы с коронавирусом
Эпидситуация заставляет руководство Алтайского края принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
Алтапресс 04:46
Игры
Microsoft, похоже, прекращает производство основных моделей Xbox One
Об аналогичном рассказал и пользователь с Reddit, который представился сотрудником сети магазинов Target, где также прекратили поставки основных моделей Xbox One.
Игромания.ру 08:25
Происшествия
В Астрахани задержаны «старейшины» «Свидетелей Иеговы»
В Астрахани четырех человек задержали по подозрению в организации местной общины "Свидетелей Иеговы" (запрещены в России как экстремистская организация).
Интерфакс 08:39
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Армия и оружие
Сирийская армия нанесла артиллерийский удар по боевикам на юге Идлиба
Две деревни атакованы сирийской армией 8 июля в провинции Идлиб, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна вчера в 16:25
Политика
В Кремле не увидели связи между убийством в Австрии и Кадыровым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит связи между убийством в Австрии выходца из Чечни и главой республики Рамзаном Кадыровым, пишет РИА Новости.
Радио Sputnik 07:50
Хоккей
«Авангард» расторг контракт с нападающим Свеном Андригетто
Андригетто приехал в Россию перед прошлым сезоном и заключил с омским клубом двухлетний контракт на общую сумму в 180 млн рублей, сходу став самым дорогим хоккеистом в команде.
ODDS.ru 06:24
Футбол
«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Политика
В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
Экономика
Инвестиции в российскую недвижимость обвалились
Объем инвестиций в недвижимость России по итогам второго квартала 2020 года составит порядка 47 миллиардов рублей — на 19 процентов меньше, чем в аналогичном периоде 2019-го (59 миллиардов рублей).
Lenta.ru 08:09
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Экономика
Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%
В первом полугодии средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи выросла на 8%, с 270 руб. до 291 руб. Это позволило операторам компенсировать выпадающую выручку из-за самоизоляции россиян во время пандемии.
Коммерсантъ вчера в 05:56
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Общество
«Московское долголетие» возобновит работу 1 августа
Москва 24 06:14
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году
Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
Баскетбол
Баскетболист «Басконии» Шенгелия продолжит карьеру в ЦСКА
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с грузинским центровым испанской «Басконии» Торнике Шенгелией.
RT на русском 05:01
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости 07 июля в 10:02