Коронавирус
ИзвестияСобянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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Режим самоизоляции в столице будет отменен со вторника
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:53
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Политика
НКО освободят от налогов из-за эпидемии коронавируса — Путин
Москва, 8 июня 2020, 14:51 — REGNUM Некоммерческие организации, которые зарекомендовали себя, будут освобождены от страховых платежей и налогов.
REGNUM 07:51
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
Армия и оружие
«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад
В отличие от другого советского аса Александра Ивановича Покрышкина, который первым получил три Золотые Звезды за сбитые вражеские самолеты, Иван Никитович Кожедуб - в начале войны сержант, а потом лейтенант, капитан - все воздушные бои и боевые вылеты провел на самолетах отечественного производства.
Российская газета 06:31
Политика
Путин подписал закон о федеральном регистре сведений о россиянах
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении страны, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Интерфакс 07:59
Общество
Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета 06 июня в 23:00
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
Гаджеты
Ёмкость твердотельных накопителей PNY CS2130 достигает 2 Тбайт
Компания PNY анонсировала твердотельные накопители CS2130 типоразмера M.2, подходящие для использования в настольных и портативных компьютерах, в том числе игрового класса.
3DNews 06:12
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
Космос
В России начали разработку системы навигации полетов в дальнем космосе
Российские специалисты начали разработку системы рентгеновской навигации, которую космические аппараты смогут использовать при полёте в дальнем космосе, сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН.
РИА Новости 07:25
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Финансы
Курс рубля взлетел до максимума
В начале торгов на Московской бирже в понедельник, 8 июня, курс рубля по отношению к основным валютам взлетел до максимумов с начала марта, свидетельствуют данные площадки.
Lenta.ru 04:12
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Культура
Первый канал объяснил замену титров «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня.
Известия 07:29
Общество
Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48
Общество
Об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка сообщил русский врач в США
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» рассказал о перенесенной травме мозга
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев почти 20 лет назад получил травму головы, из-за которой ему пришлось перенести трепанацию черепа.
Rambler News Service 07:42
Авто
Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ
Выпуск абсолютно нового хэтчбека Renault Clio пятой генерации может стартовать на "АвтоВАЗе" в течение ближайших двух лет.
Новые автомобили вчера в 10:55
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
Здоровье
Доктор Мясников назвал необычную причину заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что стресс может стать причиной заражения коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 06 июня в 11:01
Политика
Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп распорядился начать вывод частей Национальной гвардии из американской столицы, об этом он написал в своем Twitter 7 июня.
Российская газета вчера в 10:35
Происшествия
Водителя въехавшего в переход на Славянском бульваре автобуса вновь приговорили к 4 годам
Мосгорсуд вновь вынес обвинительный приговор шоферу Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал на автобусе в переход станции метро «Славянский бульвар».
Известия 08:03
Здоровье
Минздрав предложил нормы времени посещения врачей
Как сообщила газета «Коммерсант», Минздрав предложил выделить на посещение гематолога и инфекциониста составит 20 минут, онколога — 23 минуты, хирурга и пульмонолога — 26 минут, фтизиатра — 35 минут.
Телеканал 360° вчера в 21:55