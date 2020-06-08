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ВедомостиС 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
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Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. Кафе откроются с 16 июня, летние веранды.
— Константин Ремчуков, российский журналистТАСС 06:48
с чего всё началось
Режим самоизоляции и пропускной режим отменят в Москве с 9 июня, вместе с ними отменяется и график прогулок для горожан. Об этом в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы в понедельник сообщил ее председатель Константин Ремчуков.ТАСС07:06
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