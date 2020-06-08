с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил самоизоляцию и режим пропусков с 9 июня. Он объяснил это снижением распространения коронавируса в столице.

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 503

Общество Россиянам разрешили выезжать из страны Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. 1,9K

Музыка Крис Мартин, Камила Кабелло и Ноа Сайрус перепели «Beautiful Day» для американских выпускников Предположить, что существование Америки ещё впереди – безумие, а ещё более удивительно – что выпускники 2020 года могут быть теми самыми людьми, благодаря которым всё это свершится, – заключил артист.В рамках мероприятия также выступили Бейонсе, Тейлор Свифт, Леди Гага, Лиззо, Джастин Тимберлейк, BTS и многие другие.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 129

Космос Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил. 2

Происшествия В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. 121

Наука В России усомнились в глубине Марианской впадины Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане. 104

Происшествия В Зиминском районе 15-летний мальчик утонул в реке Ока В Зиминском районе вблизи деревни Мордино 15-летний мальчик утонул в реке Ока, сообщает 9 июня 2020 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Общество Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17 Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу. 562

Общество В Москве сохраняется масочный режим Все вновь открывшиеся организации будут обязаны соблюдать требования курирующих их городских департаментов и предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве. 45

Экономика Отдых в России может подорожать на 30% Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. 17

Экономика Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП. 118

Общество Что строго запрещено делать 9 июня, в день Феодоры Сегодня православные верующие почитают память великомученицы Феодоры. По народным поверьям, уборка в этот день может навлечь беду в дом.

Политика Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина. 303