Коронавирус
КоммерсантъСобянин отменил режим изоляции с 9 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил самоизоляцию и режим пропусков с 9 июня. Он объяснил это снижением распространения коронавируса в столице.
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с чего всё началось
Кроме того, в указе мэра отмечается, что «сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией».Lenta.ru07:46
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Режим самоизоляции в столице будет отменен со вторника
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:53
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 21:56, Ашберн
Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Коммерсантъ 16:16
Шоу-бизнес
Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео
Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует с Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш из рейв-группы Little Big.
Lenta.ru 20:42
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Общество
Россиянам разрешили выезжать из страны
Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
Музыка
Крис Мартин, Камила Кабелло и Ноа Сайрус перепели «Beautiful Day» для американских выпускников
Предположить, что существование Америки ещё впереди – безумие, а ещё более удивительно – что выпускники 2020 года могут быть теми самыми людьми, благодаря которым всё это свершится, – заключил артист.В рамках мероприятия также выступили Бейонсе, Тейлор Свифт, Леди Гага, Лиззо, Джастин Тимберлейк, BTS и многие другие.
ИА InterMedia 10:03
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Космос
Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС
Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.
Вести.Ru 04:34
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США
Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro вчера в 13:49
Происшествия
В Зиминском районе 15-летний мальчик утонул в реке Ока
В Зиминском районе вблизи деревни Мордино 15-летний мальчик утонул в реке Ока, сообщает 9 июня 2020 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) 21:28
Общество
Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17
Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда 03:29
Общество
В Москве сохраняется масочный режим
Все вновь открывшиеся организации будут обязаны соблюдать требования курирующих их городских департаментов и предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 08:57
Экономика
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
Известия 20:39
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК 12:22
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Общество
Что строго запрещено делать 9 июня, в день Феодоры
Сегодня православные верующие почитают память великомученицы Феодоры. По народным поверьям, уборка в этот день может навлечь беду в дом.
Московский Комсомолец 21:45
Происшествия
На перекрестке в Южно-Сахалинске случилась авария с участием такси
ДТП случилось рядом с пешеходным переходом.
Сахалин.Инфо 20:42
Общество
ВОЗ предупредила Россию о возможном росте заболевших коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения призвала Россию готовиться к возможному росту числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Комсомольская правда 17:06
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс вчера в 18:39
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Общество
«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции
Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor 08:07
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Макгрегор объяснил решение завершить карьеру
Газета.Ru вчера в 08:22
Здоровье
Минздрав изменит правила медосвидетельствования для водителей
В России могут измениться правила медосвидетельствования для водителей.
Деловое.ТВ 06 июня в 02:36
Общество
В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток
Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова, опубликованного на сайте администрации области.
РИА Новости 10:23