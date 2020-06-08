Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСобянин отменил режим изоляции с 9 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил самоизоляцию и режим пропусков с 9 июня. Он объяснил это снижением распространения коронавируса в столице.
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с чего всё началось
Кроме того, в указе
 мэра отмечается, что «сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией».
Lenta.ru07:46

Подробнее о событии

Собянин объявил об отмене пропусков и графика прогулок

РИА Новости16:57

В Москве прекратил действие режим самоизоляции и пропусков

РБК18:34

Сергей Собянин: Режим самоизоляции и пропусков отменяется в Москве с 9 июня

Агентство Москва07:21

Собянин объявил о возвращении Москвы к нормальной жизни

ТАСС07:48

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

Интерфакс07:22

Москва онлайн: как город возвращается к обычному ритму жизни

Москва 2408:49

Режим самоизоляции в столице будет отменен со вторника

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:53
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 21:56, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Коммерсантъ 16:16
1,9K
Шоу-бизнес

Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует с Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш из рейв-группы Little Big.
Lenta.ru 20:42
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
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Общество

Россиянам разрешили выезжать из страны

Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
1,9K
Музыка

Крис Мартин, Камила Кабелло и Ноа Сайрус перепели «Beautiful Day» для американских выпускников

Предположить, что существование Америки ещё впереди – безумие, а ещё более удивительно – что выпускники 2020 года могут быть теми самыми людьми, благодаря которым всё это свершится, – заключил артист.В рамках мероприятия также выступили Бейонсе, Тейлор Свифт, Леди Гага, Лиззо, Джастин Тимберлейк, BTS и многие другие.
ИА InterMedia 10:03
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
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Космос

Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС

Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.
Вести.Ru 04:34
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
1,9K
Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Наука

В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
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Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США

Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro вчера в 13:49
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Происшествия

В Зиминском районе 15-летний мальчик утонул в реке Ока

В Зиминском районе вблизи деревни Мордино 15-летний мальчик утонул в реке Ока, сообщает 9 июня 2020 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) 21:28
Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда 03:29
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Общество

В Москве сохраняется масочный режим

Все вновь открывшиеся организации будут обязаны соблюдать требования курирующих их городских департаментов и предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 08:57
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Экономика

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
Известия 20:39
17
Шоу-бизнес

Модель попозировала в прозрачных трусах и порадовала поклонников

Lenta.ru 04:02
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК 12:22
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Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
1
Общество

В Крыму с 15 июня откроют все санатории и отели для жителей региона

Известия 14:25
9
Общество

Что строго запрещено делать 9 июня, в день Феодоры

Сегодня православные верующие почитают память великомученицы Феодоры. По народным поверьям, уборка в этот день может навлечь беду в дом.
Московский Комсомолец 21:45
Общество

В Благовещенске за несколько часов выпала месячная норма осадков

REGNUM 21:48
3
Происшествия

На перекрестке в Южно-Сахалинске случилась авария с участием такси

ДТП случилось рядом с пешеходным переходом.
Сахалин.Инфо 20:42
Общество

ВОЗ предупредила Россию о возможном росте заболевших коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения призвала Россию готовиться к возможному росту числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Комсомольская правда 17:06
5
Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс вчера в 18:39
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Футбол

Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
2
Общество

«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции

Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31
8
Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor 08:07
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Единоборства

Макгрегор объяснил решение завершить карьеру

Газета.Ru вчера в 08:22
8
Здоровье

Минздрав изменит правила медосвидетельствования для водителей

В России могут измениться правила медосвидетельствования для водителей.
Деловое.ТВ 06 июня в 02:36
1,2K
Общество

В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток

Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова, опубликованного на сайте администрации области.
РИА Новости 10:23
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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