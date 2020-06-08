Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

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